Dr. Suat Günsel’e " Yaşayan En Büyük Zihin" Ödülü...

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e, dünyanın en önemli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes tarafından eğitim, sağlık, sanat ve kültür alanındaki yatırımlarıyla "Türkiye’nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" ödülü verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Forbes Dergisi’nin, Türkiye ekonomi tarihine yön veren, iz bırakan ve önemli ilklere imza atan kişilere 100’üncü yaşına özel verdiği 'Türkiye’nin Yaşayan En Büyük Zihinleri’ ödülleri arasında Dr. Suat Günsel’in de yer aldığı belirtildi.

Forbes Dergisi’nin 100’üncü yaşını kutlamak amacıyla İstanbul Swissotel The Bosphorus’ta düzenlenen törenle ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede, elde ettiği tüm bilimsel verileri toplum yararına dönüştürerek 4. Nesil Üniversite olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel adına ödülü, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel’e takdim edildi.

İş ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı gecede, 24 isim “Türkiye’nin Yaşayan En Büyük Zihinleri Ödülü”nün sahibi oldu.

Fikirleri ve Zihinleriyle İş dünyasına Yön Verenlere Teşekkür…

Gecede bir konuşma yapan Forbes Dergisi Yayın Yönetmeni Burçak Güven, Türk ekonomi tarihine yön veren, yaptıklarıyla iz bırakan ve önemli değişikliklere imza atanlara teşekkür etti.

Burçak Güven, “Büyük dönüşümler yaratmış, yaptıkları olmasaydı yerlerinde büyük boşluklar bırakacak, bugüne imzalarını atan ve dolayısıyla geleceğe damgasını vuracak bu önemli isimlere, yani Türkiye’nin yaşayan büyük zihinlerine Forbes Dergisi olarak bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşayan En Büyük Zihinler…

Forbes dergisinin 100’üncü yaşında verdiği "Türkiye’nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" ödülüne, Dr. Sunat Günsel’in yanı sıra; Ahmet Çalık, Asım Kibar, Abdullah Kiğılı, Ali Nihat Gökyiğit, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Fuat Tosyalı, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Hamdi Akın, Hakkı Yıldız, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Kutman, Murat Ülker, Mehmet Ziylan, Nihat Özdemir, Nevzat Aydın, Oya Eczacıbaşı, Ömer Koç, Tuncay Özilhan, Suzan Sabancı, Ümran Beba, Yahya Kiğılı ve Zeynep Bodur Okyay sahip oldu.