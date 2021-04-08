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SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Dr. Uçaner: Hastaların büyük çoğunluğu asemptomatik

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"Yasakları çiğnemeye, kurallara uymamaya ,boşvermislikle bu şekil devam edersek rakamlar bizi üzecek..."
Dr. Uçaner: Hastaların büyük çoğunluğu asemptomatik

Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi Erol Uçaner sosyal medyadan yaptığı açıklamada vaka sayılarının fazla olduğunu dikkat çekerek "Yasakları çiğnemeye, kurallara uymamaya ,boşvermislikle bu şekil devam edersek rakamlar bizi üzecek" uyarısında bulundu.

Uçaner'in açıklaması şöyle:

1 yılı aşkın bir süredir covid19 içimizde, 1 yıldan bugüne kadar Pandemi ile mücadelede meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanları büyük tecrübeler yakalamış ve sistem odaklı düzenlemelerle Pandemi ile mücadelede ciddi bir yol alınmıştır.

Ama,

Hasta sayısındaki artış son 1 haftada agresiflik göstermiş ve halk içerisinde dün 88 gelen rakamlada yorumlar, paylaşımlar olmuştur.

Dünya açılım halinde, pandemi ile mücadele ediyor.

Rakamlar korkutucu, yüksek ama iyi takip edenler bilir,vaka sayıları artıyor ama ölüm oranları ilk zamanlardaki gibi korkutucu değil.

Bizim ülkemiz açısından 1-2 noktaya değinmek isterim.

Hasta tespiti ve gelen 88 rakamının önemi şudur:

1) bu 88 vakanın kaçı ciddi semptomlu

2)bu 88 vakanın kaçı hastanede tedavi görmelidir

3) bu 88 vakanın kaçı yoğun bakım tedavisine ihtiyaclıdır

4) 1-2-3 demek kaç vaka ve kaç hasta demektir

5) 88 vakanın kaçı otelde semptomsuz oldukları için karantina-tedavi şeklinde takipleri devam edecektir

6) 5.maddedeki kişiler birçok Avrupa ve Amerika'da evlerinde tedavi görüyorlar.

Sistem bu şekildedir.

7) Esas olan kaç kişi hastaneye yatıyor ve kaç kişi hastaneden taburcu oluyor.

8) Sistem zorlanıyormu?

Şimdi...

Dün sabah ADH nde yatan hasta sayısı sabah 08.00 itibariyle 74 kişi

Dün tespit edilen toplam VAKA sayısı 88!!!

Bu sabah 10.00 da yapılan kontroller , tetkikler sonrasında şu an itibariyle ADH nde yatan hasta sayısı 62.

Ve bu 62 sayısı şu an 13.00 itibariyle son olarak taburcu edilecek ve otellere sevk edilecek sayılar sonrasında güncellenecektir.

Özetle söylemem gereken şudur ..

Vaka sayıları fazladır

Hastanede tedavi gormeye ihtiyaclı hasta sayıları tolere edilebilecek rakamlardadır.

Yani hastalarin büyük bir çoğunluğu asemptomatik ve hastanede tedavi görmeyi gerektirmeyen bulgulara sahiptirler.

Sosyal mesafe, meske, hijyen bunlar çok önemli.

Şu an semptomsuz vaka artışı bizim için bir şans.

Ama fazla zorlamaylım.

Tedbiri elden bırakmayalım.

Matematik örneği ile sonlandırayım.

Sabahki programda da aynısını söyledim.

Mesela: Dün 30 vaka tespit edildi ve 30 vaka da hastanede tedavi görmeyi gerektirecek durumdalar.

Ve bu 7 gun devam etti ,hastanede mevcut toplam rakam 210 oldu demek.

Veya

88 vaka tespit edildi , hasteneye yatan rakam: sadece 7 !!! ( Gerçek veridir).

Hangisi daha tehlikeli ve korkutucudur.

Tekrarlıyorum,lütfen açıklamalarımızı detaylı okuyunuz, başlıklara takılmayınız.

Evet rakamlar sıkıntılı ama sistemi zorlayan bir durum yok şu an, bakınız şu an için diyorum.

Size düşen ise kararlara uymak, dikkat etmek, biraz olsun hem kendinizi hemde sağlık çalışanlarımızı düşünüp,korumak.

Yasakları çiğnemeye, kurallara uymamaya ,boşvermislikle bu şekil devam edersek rakamlar bizi üzecek...

Geç olmadan bunu kaale alınız.

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