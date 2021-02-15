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Dr. Varış: Bu şekilde kapanmaların önüne geçemeyiz

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TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış, "Biz yurttaşlar maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymazsak, devlet gerekli denetimleri yapmazsa ve sağlık alt yapısını yeterli şekilde güçlendirmezse bu kapanmaların önüne geçemeyiz" dedi
Dr. Varış: Bu şekilde kapanmaların önüne geçemeyiz

Covid-19 nedeniyle, ülkemizde olduğu gibi birçok ülkenin dönem dönem kısıtlamalara gittiğini yanı kapandığını kaydeden TIP-İŞ Başkanı Ahmet Varış, “Biz yurttaşlar maske, mesafe, hijyen gibi kurallara uymazsak, devlet gerekli denetimleri yapmazsa ve sağlık alt yapısını yeterli şekilde güçlendirmezse bu kapanmaların önüne geçemeyiz” dedi.

“Ülkeler neden kapanıyor?” diye soran Varış, “toplum içerisindeki bulaş miktarını azaltmak ve sağlık sistemlerini güçlendirip pandemiyle etkin şekilde mücadeleye hazırlanmak için kapanmaların yapıldığının altını çizdi.

 

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