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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü: Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer

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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Kovid-19 salgınının 2022 yılının başlarında biteceğini ve en kötü senaryonun geride kaldığını söyledi.
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü: Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer

Danimarka devlet yayıncısı DR'ye açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, 2021 yılının da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yılı olacağını, ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını vurguladı.

Kluge, en kötü senaryonun geride kaldığını, virüsün ilk yayılmaya başladığı 2020 yılına göre virüs hakkında daha fazla bilgiye sahip olunduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınında yaşanan gelişmeleri hiç kimsenin önceden bilemeyeceğini vurgulayan ve kendi tahminini açıklayan Kluge, "2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum." dedi.

Kluge, "Virüs olmaya devam edecek, ancak kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bu iyimser bir mesaj." ifadelerini kullandı.

Mutasyonlar normal

Kovid-19'un mutasyona uğramasını da değerlendiren Kluge, mutasyonların normal olduğunu ve virüsün bulaştığı kişiye uyum sağlamaya çalıştığını ancak mutasyonların hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini anlattı.

Kluge, Kovid-19'un mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türlerinin hızından dolayı Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların ne kadar efektif olduğunu çok sıkı takip ettiklerini, gerek görülmesi halinde aşıların yeni mutasyonlara göre düzenlenebileceğini ve mutasyonlar için temelden aşı üretmeye gerek olmadığını söyledi.

Mutasyonların virüsü kontrolden çıkarmayacağının altını çizen Kluge, ancak sağlık sistemleri baskı altında olan ülkelerdeki sağlık sisteminin, daha fazla baskı altında olabileceğini, bu yüzden mutasyonları çok ciddiye aldıklarını kaydetti.

En büyük sorunun ise aşı olanların, aşı olmayanlarla aynı ortamlarda bir araya geldiğinde yaşanacağına dikkati çeken Kluge, zaman çizelgesinin çok önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.

Kluge, "Hız şu andan itibaren en iyi dostumuz. Her şey tempoya bağlı. Hız can kurtaracak ve ekonomiyi koruyacak ve sonunda da mutasyonları frenleyecek." ifadelerini kullandı.

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