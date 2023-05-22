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DSÖ’den Covid uyarısı: Hâlâ küresel tehdit

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DSÖ, Covid-19'un küresel sağlık tehdidi olmaya devam ettiğini belirtti.
DSÖ’den Covid uyarısı: Hâlâ küresel tehdit

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Covid-19’un küresel sağlık acil durumu olarak son bulması, ‘küresel sağlık tehdidi olarak bittiği’ anlamına gelmiyor. Yeni hastalık ve ölüm artışlarına neden olabilecek farklı Covid-19 varyantının ortaya çıkma tehdidi devam ediyor” dedi.

DSÖ’nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 76’ncısı ikinci gününde de devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre ofisinde düzenlenen DSA’ya, Ghebreyesus’un yanı sıra DSÖ’ye üye ülkelerin devlet başkanları ve delegasyonları, Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, büyükelçiler ve diğer davetliler katıldı.

Ghebreyesus, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 hafta önce Covid-19’un artık küresel halk sağlığı acil durumu olmadığını ilan ettiğini hatırlatarak, hayatın normale dönmesinin ve rahatça seyahat edebilmenin ümit verici olduğunu söyledi.

YENİ VARYANT TEHDİDİ

Salgın boyunca DSÖ’nün, hayat kurtarma çabalarında ülkelere destek olduğuna işaret eden Ghebreyesus, “Covid-19’un küresel sağlık acil durumu olarak son bulması, ‘Covid-19’un küresel sağlık tehdidi olarak bittiği’ anlamına gelmiyor. Yeni hastalık ve ölüm artışlarına neden olabilecek farklı Covid-19 varyantının ortaya çıkma tehdidi devam ediyor” ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Covid-19’un yanı sıra maymun çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini anımsatarak, çocuk felcinin tek resmi küresel sağlık acil durumu olmaya devam ettiğini dile getirdi.

2021’de tüm zamanların en düşük seviyesi olan 5 çocuk felci vakasının tespit edildiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, “Geçen yıl Pakistan’da 20, Afganistan’da 2 ve Mozambik’te 8 çocuk felci vakası gördük. Bu yıl şimdiye kadar Afganistan’da 2, Pakistan’da bir çocuk felci vakası gördük. DSÖ ve ortakları, çocuk felci hastalığını tamamen bitirme konusunda kararlı” diye konuştu. 

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