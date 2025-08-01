Dua Lipa Kosova vatandaşlığı aldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya, memleketiyle kurduğu güçlü bağa bir vefa niteliğinde, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova vatandaşlığı verildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’ya, memleketiyle kurduğu güçlü bağa bir vefa niteliğinde, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova vatandaşlığı verildi.

Kosova kökenli dünya yıldızı Dua Lipa, yıllardır müziğiyle Balkan kimliğini uluslararası sahnelere taşımanın karşılığını, doğup büyüdüğü coğrafya tarafından ödüllendirilmekle aldı….

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, “Sinni Tepesi” festivali öncesinde Lipa ile bir araya gelerek, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ona Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığı verildiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Osmani, “Eve hoş geldin Dua!” sözleriyle sanatçıyı selamladı.

“KOSOVA SENİNLE GURUR DUYUYOR”

Osmani, Lipa’yı “Ülkemizin kültürel ve sanatsal tarihinde en etkili figürlerden biri” olarak tanımlayarak, onun yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda milyonlarca insana ilham veren bir rol model olduğunu vurguladı.

Osmani, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Dua, dünyanın en büyük sahnelerindeki en güçlü seslerden biri oldu ve olmaya devam ediyor. Kosova, gençliğimiz, sanatımız ve uluslararası imajımız için yaptıkların karşısında sana minnettar. Kosova seninle her zaman gurur duyuyor.”

HEM KOSOVA HEM DE ARNAVUTLUK VATANDAŞI OLDU

Lipa, sadece Kosova tarafından değil, Arnavutluk tarafından da onurlandırılmıştı. 2022’de, Arnavutluk’un 110. bağımsızlık yıldönümünde Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından kendisine Arnavutluk vatandaşlığı verilmişti.

Tiran Belediyesi’nde düzenlenen törenle yemin eden Lipa, duygularını “Ben de artık resmi bir Arnavut’um.” sözleriyle ifade etmişti.

BASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Kosova ve Arnavutluk’tan aldığı vatandaşlıklar, Lipa’nın köklerine olan bağlılığını bir kez daha dünya gündemine taşıdı.

Washington Post, DailyMail ve The Guardian gibi önde gelen uluslararası medya kuruluşları, sanatçının bu onurlandırmalardan duyduğu mutluluğa ve iki ülkeye duyduğu sevgiye geniş yer verdi.

The Guardian, Lipa’nın “tarifsiz bir sevinç” yaşadığını yazarken DailyMail, onun Balkan kimliğiyle kurduğu bağın müziğine ve imajına nasıl yansıdığını öne çıkardı.

KÖKLERİNİ HİÇ UNUTMADI

1995 yılında Londra’da, Kosovalı Arnavut göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Dua Lipa, uluslararası başarılarına rağmen kimliğini hiç inkâr etmedi.

“New Rules”, “Levitating” ve “Don’t Start Now” gibi şarkılarla Grammy ödüllü bir süperstara dönüşen Lipa, Balkan kültürünü hem kliplerinde hem sahne şovlarında gururla yansıttı.

Sanatçı, 28 Kasım’da Arnavutluk’un Bağımsızlık Günü’nde Tiran’daki Skanderbeg Meydanı’nda vereceği büyük konserle turnesini tamamlayacak.

Bu konser, onun yalnızca müziğini değil, köklerini de kutladığı bir final olacak.