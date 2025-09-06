Dün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 30 saat sonra yeniden tutuklandı!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesi için yapılan itiraz mahkemece kabul edildi, hakkında tutuklama kararı verildi. Köseler, itirazın kabul edilmesinin ardından evinden gözaltına alındı. Anadolu Adliyesi'ne götürülen Köseler ile 4 kişi, 30 saat sonra yeniden tutuklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, "Bir günlük özgürlüğün ardından tekrar tutuklama kararı verilmesi düşman hukuku uygulamasıdır. Bu hukuksuzluk tarihe geçiyor" diyerek karara tepki gösterdi.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 13'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar 'Yolsuzluk' davalarındaki ilk tahliye kararı oldu. Köseler, 5 Eylül'de tahliye edildi.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre bugün tahliye kararına savcılıktan itiraz geldi. Köseler ve Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz edilip tutuklamaları talep edildi.

Gerekçe olarak "suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması" gösterildi. Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi.

İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilen itiraz kabul edildi. Mahkeme, Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'in yeniden tutuklanmasına karar verdi. Köseler, daha sonra gözaltına alındı.

Köseler, Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Köseler ile Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci’nin tutuklanmasına karar verildi.