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Dunlop yıldız bayanlar badminton ligi

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Badminton Federasyonu faaliyetlerine aralıksız devam ederken bu hafta sonu da Yıldız Bayanlar Ligini düzenliyor.
Dunlop yıldız bayanlar badminton ligi

Badminton Federasyonu faaliyetlerine aralıksız devam ederken bu hafta sonu da Yıldız Bayanlar Ligini düzenliyor.

Badminton Federasyon başkanı Fırat Deniz Yıldızlar Liginin düzenlenmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, 1 Ekim 2023 tarihinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek olan Yıldızlar Ligi’ne 7 takımın başvurduğunu belirterek takımların saat 09.00 da salonda hazır olmaları gerektiğini belirtti.

Bu yıl Yıdızlar Badminton Liginin ismini DUNLOP Yıldız Bayan-Erkek Ligi olarak değiştirildiğini Ligimize İsim sponsoru olan ve Badmintona verdiği destekten dolayı yıldızlar liginin isminin Anıl Spor aracılığı ile DUNLOP Yıldız Ligi olarak devam edeceğini belirten Deniz, Bayanlar Liginin tek devreli oynanacak grup (2grup) maçları sonucunda ilk ikiye kalan takımların yarı finale çıkacağını ardından oynanacak final ve üçüncülük maçları ile de sıralamanın belli olacağını söyledi.

Federasyon Başkanı Deniz yeni yıldızların çıkacağına inandığı DUNLOP Yıldızlar Badminton Liginde mücadele edecek sporculara ve takımlara başarılar diledi.

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