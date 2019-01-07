  • BIST 89.951
  • Altın 223,377
  • Dolar 5,4026
  • Euro 6,1956
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -7 °C
FLAŞ HABERBM'den Kaşıkçı açıklaması: Dava yeterli değil, uluslararası soruşturma açılmalı

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'den sürpriz istifa

» »
Dünya Bankası'nın 2012'den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, beklenmedik bir şekilde gelecek ay görevinden ayrılacağını açıkladı.
Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'den sürpriz istifa

Dünya Bankası'nın 2012'den bu yana başkanı olan Jim Yong Kim, beklenmedik bir şekilde gelecek ay görevinden ayrılacağını açıkladı.

Kim'in istifası 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.

59 yaşındaki Kim 2017'de 2. kez başkan seçilmişti ve 5 yıllık görev süresi 2022'de dolacaktı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada Kim'in 'gelişmekte olan ülkelerde altyapı projeleri yürüten bir şirkete katılacağı' belirtildi.

Açıklamada Kim "Yaşadığımız zamanda ileri derecede yoksulluğu sonlandırma misyonuna yürekten bağlı, tutkulu çalışanların bulunduğu bu fevkalade kurumun başkanlığını yapmaktan büyük gurur duydum" dedi.

Kim'in istifası ile ilgili olarak başka bilgi verilmedi.

Başkanlık görevini geçici olarak Dünya Bankası'nın İcra Kurulu Başkanı Kristalina Georgieva yürütecek.

Yeşil enerji projelerini destekliyordu

Kim başkanlığı süresince özellikle yeşil enerji projelerine destek vermiş ve kömür yatırımlarına yaptıkları desteği azaltmıştı.

Dünya Bankası'nın yeni başkanının seçiminde ABD Başkanı Donald Trump'ın söz sahibi olması bekleniyor. ABD, Dünya Bankası'nda en fazla oy hakkına sahip ülke. Onu Japonya ve Çin izliyor.

Geleneksel olarak Dünya Bankası'nın başkanı ABD Başkanı tarafından seçilen bir ABD vatandaşı oluyor.

Kim de iki dönem eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından aday gösterilmişti. Güney Kore doğumlu Amerikan vatandaşı Kim, Dünya Bankası'na katılmadan önce tıp doktoruydu.

Kim, Forbes dergisinin "2018'in en güçlü insanları" listesinde 41. sırada yer alıyordu.

1945'te kurulmuş olan Dünya Bankası yoksullukla mücadeleye ve uluslararası kalkınma projelerini desteklemeye odaklanan 189 üyeli bir kuruluş.

2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerinin toplarlanabilmesine katkıda bulunmak için kurulan Dünya Bankası, dünya çapında faizsiz kredi, borç ve hibelerle altyapı projelerini destekliyor.

Dünya Bankası 2018'de yaklaşık 67 milyar dolar finansal yükümlülükte bulunmuştu

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisleri yumruklayan Sarı Yelekli, şampiyon boksör çıktı (VIDEO HABER)06 Ocak 2019 Pazar 17:35
  • Ertelenen Brexit oylaması için yeni tarih belli oldu06 Ocak 2019 Pazar 17:28
  • Kahire’de Diaspora konulu yeni üçlü görüşme06 Ocak 2019 Pazar 16:56
  • AB mevcut KKTC makamlarıyla işbirliği yapmalı06 Ocak 2019 Pazar 16:48
  • Macaristan'da "kölelik yasası" protestosu06 Ocak 2019 Pazar 13:53
  • Paris: Sarı Yeleklilerin hedefi hükümeti devirmek05 Ocak 2019 Cumartesi 16:41
  • Euro Bölgesi için resesyon uyarısı04 Ocak 2019 Cuma 17:29
  • 'Almanya'nın en seksi polisi' seçimini yaptı04 Ocak 2019 Cuma 14:59
  • Avrupa kara kışın etkisi altında04 Ocak 2019 Cuma 13:20
  • Bilgisayar başında geçirilen zamanla ilgili endişeleri büyütmeyin04 Ocak 2019 Cuma 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti