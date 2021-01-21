Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 97 Milyon 310 Bini Geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 97 milyon 310 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 83 bin 337 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 97 milyon 310 bin 103'e çıkarken, virüs saptanan 69 milyon 851 bin 783 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 998 bin 975 kişide Kovid-19 tespit edildi, 415 bin 894 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 611 bin 719), Brezilya (8 milyon 639 bin 868), Rusya (3 milyon 633 bin 952), İngiltere (3 milyon 505 bin 754), Fransa (2 milyon 965 bin 117), İtalya (2 milyon 414 bin 166), İspanya (2 milyon 412 bin 318), Türkiye (2 milyon 406 bin 216), Almanya (2 milyon 90 bin 161), Kolombiya (1 milyon 956 bin 979), Arjantin (1 milyon 831 bin 681), Meksika (1 milyon 668 bin 944), Polonya (1 milyon 450 bin 747), Güney Afrika (1 milyon 369 bin 426), İran (1 milyon 348 bin 316), Ukrayna (1 milyon 172 bin 38) ve Peru (1 milyon 78 bin 675)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (212 bin 893), Hindistan (152 bin 906), Meksika (144 bin 371), İngiltere (93 bin 290), İtalya (83 bin 681), Fransa (71 bin 652), Rusya (67 bin 220), İran (57 bin 57), İspanya (54 bin 637), Almanya (50 bin 296), Kolombiya (49 bin 792), Arjantin (46 bin 216), Peru (39 bin 157), Güney Afrika (38 bin 854), Polonya (34 bin 141), Endonezya (26 bin 857), Türkiye (24 bin 487), Ukrayna (21 bin 258), Belçika (20 bin 554), Kanada (18 bin 462), Şili (17 bin 594), Romanya (17 bin 485), Çekya (14 bin 820), Ekvador (14 bin 437), Hollanda (13 bin 248), Irak (12 bin 968), Macaristan (11 bin 615), Pakistan (11 bin 157) ve İsveç (10 bin 797)."