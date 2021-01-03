  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 85 Milyonu Geçti

» »
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 85 milyonu aştı.
Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 85 Milyonu Geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 85 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 85 milyon 27 bin 813’e yükseldi.

ABD, 20 milyon 904 bin 701 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 324 bin 631 ile Hindistan, 7 milyon 716 bin 405 ile Brezilya, 3 milyon 236 bin 787 ile Rusya, 2 milyon 643 bin 239 ile Fransa, 2 milyon 599 bin 789 ile İngiltere, 2 milyon 232 bin 35 ile Türkiye, 2 milyon 141 bin 201 ile İtalya, 1 milyon 936 bin 718 ile İspanya, 1 milyon 773 bin 540 ile Almanya, 1 milyon 666 bin 408 ile Kolombiya, 1 milyon 634 bin 834 ile Arjantin, 1 milyon 443 bin 544 ile Meksika, 1 milyon 312 bin 780 ile Polonya, 1 milyon 237 bin 474 ile İran, 1 milyon 88 bin 889 ile Güney Afrika, 1 milyon 74 bin 93 ile Ukrayna ve 1 milyon 18 bin 99 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 844 bin 685 kişi yaşamını yitirdi, 60 milyon 149 bin 687 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Gizemli hastalıktan' küresel salgına Covid-19'un kronolojisi02 Ocak 2021 Cumartesi 19:45
  • Dr. Okan Dağlı: "Sağlığı, ekonomiyi ve sosyal/kültürel yaşamı kurtaracak aşıdır. Bunun planlanması yapılmadı."02 Ocak 2021 Cumartesi 14:24
  • Aşı krizi derinleşiyor… ABD’den çok kritik ‘doz’ uyarısı: Aşıları karıştırmayın02 Ocak 2021 Cumartesi 14:10
  • Türkiye’de Sağlık Bakanlığı İçin 55 Milyon Aşı Enjektörü Satın Alınacak02 Ocak 2021 Cumartesi 13:30
  • ABD'de Kasten Koronavirüs Aşılarını Etkisiz Hale Getiren Eczacı Tutuklandı02 Ocak 2021 Cumartesi 13:02
  • Boyundan Başlayıp Omuz ve Kollara Yayılan Ağrılar, Boyun Fıtığının Habercisi Olabilir.02 Ocak 2021 Cumartesi 11:26
  • İsrail'de 1 Milyon Kişiye Aşı Yapıldı02 Ocak 2021 Cumartesi 11:01
  • Uğur Şahin'den Aşı Açıklaması: Şu An Durum İyi Gözükmüyor02 Ocak 2021 Cumartesi 10:55
  • İncirli’den koronavirüs aşısı yorumu: “Tek ışık aşıdır…”02 Ocak 2021 Cumartesi 10:17
  • ‘Yeni Mutant Daha Öldürücü Değil’02 Ocak 2021 Cumartesi 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti