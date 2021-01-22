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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 98 milyonu geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 98 milyonu geçti.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 98 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 98 milyon 89 bin 877'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 100 bin 404'e ulaştı.

ABD, 25 milyon 196 bin 86 vaka ve 420 bin 285 can kaybı ile salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

 

Vaka sayısında ABD'yi, 10 milyon 626 bin 200 ile Hindistan, 8 milyon 699 bin 814 ile Brezilya, 3 milyon 655 bin 839 ile Rusya, 3 milyon 543 bin 646 ile İngiltere, 2 milyon 987 bin 965 ile Fransa, 2 milyon 560 bin 587 ile İspanya, 2 milyon 428 bin 221 ile İtalya, 2 milyon 412 bin 505 ile Türkiye, 2 milyon 108 bin 895 ile Almanya, 1 milyon 972 bin 345 ile Kolombiya, 1 milyon 843 bin 77 ile Arjantin, 1 milyon 711 bin 283 ile Meksika, 1 milyon 457 bin 755 ile Polonya, 1 milyon 380 bin 807 ile Güney Afrika, 1 milyon 354 bin 520 ile İran, 1 milyon 177 bin 621 ile Ukrayna ve 1 milyon 82 bin 907 ile Peru izliyor.

Can kaybı sayısında ABD'yi, 214 bin 228 ile Brezilya, 153 bin 67 ile Hindistan, 146 bin 174 ile Meksika, 94 bin 580 ile İngiltere, 84 bin 202 ile İtalya, 71 bin 998 ile Fransa, 67 bin 837 ile Rusya, 57 bin 157 ile İran, 55 bin 41 ile İspanya, 51 bin 151 ile Almanya, 50 bin 187 ile Kolombiya, 46 bin 355 ile Arjantin, 39 bin 501 ile Güney Afrika, 39 bin 274 ile Peru, 34 bin 561 ile Polonya, 27 bin 203 ile Endonezya, 24 bin 640 ile Türkiye, 21 bin 499 ile Ukrayna ve 20 bin 572 ile Belçika izliyor.

Dünya genelinde 70 milyon 467 bin 972 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 521 bin 501 hasta tedavi altında bulunuyor.

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