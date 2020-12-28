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Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 57 Milyonu Geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 80 milyon 934 bini, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 768 bini, iyileşenlerin sayısı 57 milyon 120 bini geçti. 
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 57 Milyonu Geçti

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 452 bini, Hindistan'da 10 milyon 206 bini, Brezilya'da 7 milyon 466 bini ve Rusya'da 3 milyon 50 bini aştı.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkenin Kovid-19 salgınında ''en kötüyü henüz yaşamamış'' olabileceği konusunda uyarıda bulundu. 

İsveç, İspanya, Avusturya, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya ve Kıbrıs Rum kesiminde Pfizer-BioNTech aşıları uygulanmaya başladı.

 İngiltere'de Kovid-19 ile mücadelede en sert önlemlerin uygulandığı başkent Londra'daki metro ve şehirler arası tren istasyonlarına sessizlik hâkim oldu. 

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise Kovid-19 aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı.

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi milletvekilleri, Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya Yahudi şeriatına göre kutsal sayılan ve çalışmanın yasak olduğu Şabat'ta da devam edilmesi planına tepki gösterdi. 

ÇİN'DE KARİDES PAKETİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Japonya, Kovid-19'un daha bulaşıcı olduğu iddia edilen mutasyonuna karşı, ülkede oturumu bulunmayan tüm ülke ve bölgelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılarını kapatacak.

Çin Komünist Partisinden yapılan açıklamada, Pekin'deki vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylerin giriş-çıkışa kapatılacağı belirtildi. Başkent Pekin’de “acil durum” ilan edilmesinin ardından bazı semtlere giriş çıkışlar kapatılıyor. 

Öte yandan Çinli yetkililer, Ekvador'dan ithal edildikten sonra Hubey eyaletinin Şiangyang kentine getirilen dondurulmuş karides paketinde koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Paketlerle temasta bulunan kişiler karantinaya alındı.

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