Dünya Oto Cup 2023 Başladı

KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 2023 olumsuz hava koşulları sebebi ile başlama tarihinin bir gün ertelenmesi ardından 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 2023 olumsuz hava koşulları sebebi ile başlama tarihinin bir gün ertelenmesi ardından 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

DÜNYA OTO CUP da 12 ve 16 yaş kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND

Larin Vural - Sahra Sevgi Sofu 6/0 6/1

Deniz Abdullahoğlu - Hatice Kırçay 6/2 6/3

12 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND

Asım Aras Astan - Jayden Denız Sezginer 6/0 6/0

Erdal Arabacıoğlu - Asil Bataryacı 6/2 6/0

Toprak Ata Candan - Çağ Refikoğlu 6/4 4/6 6/0

Said Zeki Avcı - Devin Bedevi 6/2 4/6 (RT)0/2

Çınar Elmalı - Arel Şahin 6/3 6/0

Sarp Solyalı - Poyraz Vural 0/6 1/6

16 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND

Sevinç Oğan – Girne Umut Yerebakan 6/7 2/6

Emine Karagözlü - Ivana Sılıch 6/4 6/2

Polina Slobodeniuk - Almira Akşahin 1/6 1/6