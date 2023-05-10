  • BIST 4.505,93
  • Altın 1278.52
  • Dolar 19.5357
  • Euro 21.4738
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Dünya Oto Cup 2023 Başladı

» »
KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 2023 olumsuz hava koşulları sebebi ile başlama tarihinin bir gün ertelenmesi ardından 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
Dünya Oto Cup 2023 Başladı

KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP 2023 olumsuz hava koşulları sebebi ile başlama tarihinin bir gün ertelenmesi ardından 8-9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş, 13+ Büyükler tekler ve çiftler kategorilerinde KKTF kortlarında gerçekleşiyor.

DÜNYA OTO CUP da 12 ve 16 yaş kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND

Larin Vural - Sahra Sevgi Sofu                              6/0 6/1

Deniz Abdullahoğlu - Hatice Kırçay                      6/2 6/3

 

12 YAŞ ERKEKLER - 1. RAUND

Asım Aras Astan - Jayden Denız Sezginer          6/0 6/0

Erdal Arabacıoğlu - Asil Bataryacı                        6/2 6/0

Toprak Ata Candan - Çağ Refikoğlu                     6/4 4/6 6/0

Said Zeki Avcı - Devin Bedevi                                6/2 4/6 (RT)0/2

Çınar Elmalı - Arel Şahin                                        6/3 6/0

Sarp Solyalı - Poyraz Vural                                    0/6 1/6

 

16 YAŞ KIZLAR - 1. RAUND

Sevinç Oğan – Girne Umut Yerebakan                 6/7 2/6

Emine Karagözlü - Ivana Sılıch                              6/4 6/2

Polina Slobodeniuk - Almira Akşahin                   1/6 1/6

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, Macaristan’da21 Nisan 2023 Cuma 08:55
  • Head & Shoulders cup tamamlandı21 Nisan 2023 Cuma 08:53
  • FIBA, Rusya'yı 2024 Olimpiyat Elemeleri'nden men etti19 Nisan 2023 Çarşamba 08:08
  • Brady’s Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Rest of the World Takımı…18 Nisan 2023 Salı 16:31
  • I. Şampiyon Melekler Voleybol Kupası Müsabakaları Tamamlandı18 Nisan 2023 Salı 15:31
  • KKTC Binicilik Federasyonu, 2023 yılı I. Ayak Engel Atlama Müsabakası gerçekleşti15 Nisan 2023 Cumartesi 12:13
  • CMC’de Cengiz Topel Open Golf Turnuvası Şampiyonu Özcan Bundak…04 Nisan 2023 Salı 17:08
  • Süleyman Can’dan güreşe destek 03 Nisan 2023 Pazartesi 16:10
  • Atletizmde hakem kursu düzenleniyor26 Mart 2023 Pazar 12:29
  • Şampiyon John Eldridge16 Mart 2023 Perşembe 19:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti