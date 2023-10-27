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Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de ölenlerin yüzde 40'ından fazlası çocuk

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Birleşmiş Milletler (BM) yardım kuruluşları bugün peş peşe Gazze'deki duruma ilişkin açıklamalar yapıyor. BBC muhabiri Imogen Foulkes Cenevre'den bildiriyor.
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de ölenlerin yüzde 40'ından fazlası çocuk

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 7 bin 28 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu söyledi.

Açıklamasını Gazze'de Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığından alınan verilere dayandıran DSÖ, öldürülen kişilerle ilgili önemli ayrıntılar görüldüğünü paylaştı.

DSÖ ayrıca 18 bin 482 kişinin yaralandığını, bunların da önemli bir kısmının çocuk olduğunu belirtti.

Bölgedeki 35 hastanenin 23'ünün kısmen çalışmaya devam ettiği, diğer hastanelerin ve sağlık ocaklarının kapanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

DSÖ, Gazze'de bin kişinin diyalize ihtiyaç duyduğunu, 30 prematüre bebeğin kuvözde olduğunu ve 2 bin kanser hastasının acil tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ancak hastane jeneratörlerini çalıştıracak yakıt olmadan bu tedavileri sağlamak imkansız.

Bir DSÖ yetkilisi, halen faaliyette olan hastanelerdeki vahim koşullardan, ağır yaralı hastaların koridorlarda anestezi yapılmadan ameliyat edilmesinden, her yerde "ölüm kokusu" ve "çocuk cesedi" olduğundan söz etti.

DSÖ verilerini nereden alıyor?

DSÖ'nün Gazze'de çalışma kabiliyeti son derece kısıtlı olduğundan bu verileri nasıl elde ettiği sıkça sorulan bir soru.

Gazze'deki sağlık bakanlığını kontrol eden Hamas'ın sayıları abartıyor olabileceği yönünde iddialar da var.

Bugün DSÖ'nün Batı Şeria ve Gazze temsilcisi Richard Peeperkorn, DSÖ'nün herhangi bir çatışma, acil durum veya salgın durumunda veriler için yerel sağlık yetkililerine güvendiğini söyledi.

Peeperkorn, ölen 6 bin 747 kişinin isim ve kayıt numarasından oluşan bir listenin DSÖ ile paylaşıldığını, ayrıca henüz kimliği belirlenemeyen 281 ceset olduğu bilgisinin alındığını belirtti.

Peeperkorn, çok daha fazla kişinin öldüğüne dair işaretlerin bulunduğunu ancak bu kişilerin enkaz altında kalması nedeniyle sayılamadığını söyledi.

Hamas'tan gelen rakamların güvenilirliği konusundaki tartışma karşısında Peeperkorn, ölümlerin bin fazla veya bin az olması durumunda görüşlerin değişip değişmeyeceğini sordu.

Peeperkorn ayrıca DSÖ'nün yıllarca Gazze'deki yetkililerle doğum, ölüm ve aşılama sayılarını kaydetmek için düzenli olarak çalıştığını ve bu rakamların güvenilir olduğunu ekledi.

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