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Dünyada aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı

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Dünyada toplam vaka sayısı 90 milyonu bulurken, bugüne kadar yaklaşık 19 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandı.
Dünyada aşılananların sayısı 20 milyona yaklaştı

Dünyada toplam vaka sayısı 90 milyonu bulurken, bugüne kadar yaklaşık 19 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Resmi verilere göre toplam vaka sayısı 89 milyonu geçerken, yaklaşık 2 milyon insan hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 65 milyona yükseldi.

Diğer yandan, aşılama çalışması da devam ediyor.

bloomberg.com’un derlemesine göre, bugüne dek 39 ülkede 18 milyon 900 bin kişiye aşının ilk dozu uygulandı. Aşılamanın başladığı ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Aşılama çalışmasında yaklaşık 7 milyon dozla ABD ilk sırada yer alırken, nüfusuna oranla en çok aşı İsrail’de vuruldu.

9 milyon nüfuslu İsrail’de, halkın yüzde 17.6’sı aşılandı. Bu oran Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yüzde 8.76, Bahreyn’de ise yüzde 5.28’i buldu.

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