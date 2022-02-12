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Dünyada En Çok Instagram Kullanan Ülkeler

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Dünyada En Çok Instagram Kullanan Ülkeler
Dünyada En Çok Instagram Kullanan Ülkeler

Sosyal medya artık hayatımızın her anında yer alıyor. Uyandığımızda ilk telefona bakarken, uyumadan önce de son olarak bildirimlerimizi kontrol ediyoruz. Birçok insan telefon bağımlılığı ile ciddi bir şekilde mücadele ediyor. Daha önce yeni neslin bir oyuncağı olarak ön görülen ve yadırganan bu sosyal medya platformları, şu an nüfusun her kesimi tarafından sürekli kullanılmaktadır. Özellikle orta yaş ve üstü insanlar enformasyonu Facebook'tan alırken, Instagram daha çok alışveriş ve vakit geçirme alanıdır. Statista'nın yaptığı araştırmada 2021 yılında en çok hangi ülkenin Instagram kullandığını inceledi.

INSTAGRAM'IN KULLANICI SAYISI ARTIYOR

2018 yılında 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan Instagram, bu sayısını her geçen gün arttırmakta. Instagram'ın anlık olarak 1 milyar 386 milyon aktif kullanıcısı bulunmakta. En çok aktif kullanıcısı bulunan sosyal medya platformları şunlardır:

- Facebook 2 milyar 853 milyon

Youtube 2 milyar 291 milyon

- Whatsapp 1 milyar 6 milyon

- Instagram 1 milyar 386 milyon

- Facebook Messenger 1 milyar 6 milyon

- Wechat 1 milyar 242 milyon

Tiktok 1 milyar

TÜRKİYE 6. SIRADA

Instagram aktif kullanıcılara bakıldığında Türkiye oran açısından Hindistan'ı ve Rusya'yı geride bırakmışa benziyor. En çok aktif kullanıcı sayısı Hindistan'dayken, ardından ABD, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Türkiye geliyor. Listenin geri kalanı şu şekildedir:

- Hindistan 201.1 milyon

- ABD 157.1 milyon

- Brezilya 114.9 milyon

- Endonezya 94.2 milyon

- Rusya 60.1 milyon

- Türkie 49 milyon

- Japonya 48.7 milyon

- Meksika 36.3 milyon

- Birleşik Krallık 28.2 milyon

- Almanya 27.7 milyon

- İtalya 26.3 milyon

- Fransa 24.1 milyon

- Arjantin 22.8 milyon

- İspanya 21.6 milyon

- Filipinler 18.8 milyon

- Güney Kore 18.6 milyon

- Tayland 17.2 milyon

- Kolombiya 17.1 milyon

- Mısır 16.1 milyon

- Suudi Arabistan 15.9 

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