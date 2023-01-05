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Dünyada 'XBB.1.5' tedirginliği: Daha hızlı bulaşıyor

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Omicronun yeni varyantı XBB.1.5 Amerika ve Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Bulaşıcılığı yüksek olan bu varyant bağışıklıktan da kaçıyor. Peki dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte detaylar.
Dünyada 'XBB.1.5' tedirginliği: Daha hızlı bulaşıyor

Koronavirüs,, alt türleriyle yayılmaya devam ediyor. Bu kez tedirginliğin kaynağı XBB.1.5 varyantı.

Bulaştırıcılık hızı çok yüksek olan Omicronun alt varyantı XBB.1.5 Amerika’nın ardından Avrupa’da da baskın varyant haline geldi , varyant maalesef hastane yatışlarını da artırmış durumda.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Süda Tekin, "Daha hızlı bulaştığını biliyoruz. Şimdiye kadar olan varyantların içerisinde hemen hemen en hızlı bulaşan, en çok bulaşan varyantı ikinci bir özelliği de maalesef bağışıklık sistemi tanımıyor ve bağışıklık sistemini alt ederek hastalık yapabiliyor" şeklinde konuştu.

XBB.1.5 varyantı hızlı yayılıyor

Özellikle aşısızlar ve ileri yaştakiler risk altında.

Tekin, aşısız kişilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini ifade ederek, "Mevcut durumda halen en önemli şey hastalıktan korunmak için aşılama. Bu yeni varyanta yönelik aşı ne kadar koruyor ileri dönemde bunları göreceğiz. Ama yine tecrübemiz aşısız kişilerde daha ağır seyretmesi, hastanede yatış yoğun bakıma yatışın biraz daha fazla olması şeklinde" dedi.

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