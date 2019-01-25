  • BIST 101.801
  • Altın 219,881
  • Dolar 5,2634
  • Euro 6,0024
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Dünyanın en hafif uydusu yörüngeye gönderildi

»
Hindistan'da uzay eğitimi alan bir grup Hint öğrenci tarafından geliştirilen dünyanın en hafif uydusunu Kalamsat-V2 yörüngeye gönderdi.
Dünyanın en hafif uydusu yörüngeye gönderildi

Hindistandünyanın en hafif uydusunu yörüngeye gönderdi.

BBC'nin haberine göre, uzay eğitimi alan bir grup Hint öğrenci tarafından geliştirilen Kalamsat-V2, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından Sriharikota uzay merkezinden yörüngeye fırlatıldı.

ISRO Başkanı K Sivan, 1 kilo 26 gram ağırlığındaki Kalamsat-V2'nin, "bugüne kadar yörüngeye gönderilen en hafif uydu" olduğunu söyledi.

Kalamsat-V2'nin, ISRO tarafından fırlatılan ve özel bir şirket tarafından üretilen ilk uydu olma özelliği taşıdığı da belirtildi.

Uydunun, telsiz operatörlerine yardımcı olacağı, "öğrencilere geleceğin bilim adamları ve mühendisleri olmaları açısından ilham vereceği" ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ISRO ve uyduyu geliştiren öğrencileri tebrik etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni bir ‘üç ebeveynli çocuk’ yakında Yunanistan'da doğacak24 Ocak 2019 Perşembe 10:49
  • Türk bilim insanları kokain tespitinde yeni biyosensör geliştirdi23 Ocak 2019 Çarşamba 17:00
  • Terzioğlu: SMS kullanımı 5 yılda yüzde 64 azaldı23 Ocak 2019 Çarşamba 14:50
  • Akıllı telefonların nesli tükeniyor (Bilim insanları uyardı)23 Ocak 2019 Çarşamba 14:44
  • Son dakika: WhatsApp'ta erişim sorunu! WhatsApp çöktü mü?.22 Ocak 2019 Salı 21:32
  • Türkiye Antarktika'da meteorolojik çalışma yapacak22 Ocak 2019 Salı 15:15
  • İşte Google'a göre İstanbul ve Ankara'da seçim sonucu!22 Ocak 2019 Salı 10:45
  • ‘Merhaba Sevgili Üyemiz’ ile başlıyorsa açmayın!21 Ocak 2019 Pazartesi 22:00
  • WhatsApp'tan mesaj sayısına sınırlama21 Ocak 2019 Pazartesi 16:54
  • İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuk Facebook’a dava açacak21 Ocak 2019 Pazartesi 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti