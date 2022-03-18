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Dünyanın Gözü Bu Toplantıdaydı: Joe Biden, Çinli Mevkidaşı Şi İle Ukrayna’yı Görüştü

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ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Şi Çinping açıklamalarda bulundu.
Dünyanın Gözü Bu Toplantıdaydı: Joe Biden, Çinli Mevkidaşı Şi İle Ukrayna’yı Görüştü

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 23’üncü gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın diğer ülke liderleriyle temasları sürüyor.

Son olarak, bugün, ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Şi Çinping arasında Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı video konferans görüşmesi gerçekleşti.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden-Şi görüşmesi, Washington DC yerel saati ile 09.03’te (TSİ 16.03) başladı.

‘SAVAŞ KİMSENİN ÇIKARINA OLMAZ’

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Şi Çinping açıklamalarda bulundu. Xi, Ukrayna krizinin Çin'in görmek istediği bir şey olmadığını belirterek, çatışmanın kimseye fayda sağlamayacağını ve uluslararası toplumun en çok değer vermesi gereken şeyin barış ile güvenlik olduğunu bildirdi.

Devlet Başkanı Xi, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen iki ekonomisi olarak, yalnızca Çin-ABD ilişkilerini doğru yolda ilerletmekle kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sorumluluklardan payımızı almalı ve dünya barışı ile huzuru için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Xi ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleştirilen görüşme, geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen Çin-ABD sanal zirvesinden bu yana iki lider arasındaki ilk görüşme oldu. O tarihten bu yana uluslararası alanda yaşanan yeni gelişmelere dikkati çeken Devlet Başkanı Xi, barış ile kalkınma eğiliminin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve dünyanın istikrardan uzak olduğunu belirtti.

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