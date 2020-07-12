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Dünyanın ilk koronavirüs aşısının klinik testleri tamamlandı

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Rusya’daki Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın ilk koronavirüs aşısının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Dünyanın ilk koronavirüs aşısının klinik testleri tamamlandı

Rusya’daki Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği, dünyanın ilk koronavirüs aşısının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi Dönüşümsel Tıp ve Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Vadim Tarasov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Üniversite, dünyanın ilk koronavirüs aşısı için gönüllü olan kişiler üzerinde yapılan testleri başarıyla tamamladı” dedi.

Tarasov, ilk gönüllü grubunun çarşamba günü, ikinci grubun da 20 Temmuz’da taburcu edileceğini ifade etti.

‘Aşının güvenilirliği doğrulandı’

Tıbbi Parazitoloji, Tropik ve Vektörle Bulaşan Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Aleksandr Lukaşev de, testlerin bu aşamasında aşının insanlar üzerinde güvenli olup olmadığını öğrenmeyi amaçladıklarını, bu sonuca da başarıyla ulaşıldığını belirtti.Lukaşev, “Aşının güvenli olduğu teyit edildi” dedi.

Lukaşev, iki gruba ayrılan gönüllülerin ilk kısmına tek doz, diğer kısmına iki doz aşı yapıldığını belirtti.

Lukaşev’e göre, aşılanmanın ilk birkaç gününde, gönüllüler üzerinde ateş yükselmesi dışında hiçbir olumsuz etkiye rastlanmadı.

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.

Sıvı haldeki aşının klinik testleri, Moskova'daki Burdenko askeri hastanesinde yapılırken toz haldeki aşı Seçenov Üniversitesi'nde test edildi.

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