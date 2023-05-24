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Ebeveynlere, Instagram ve Facebook mesajları konusunda dikkat çekici uyarı

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İngiltere hükümeti, Meta'nın platformlarındaki mesajları şifrelemeyi planladığı takdirde, çocuklarının Facebook ve Instagram'ı kullanmalarının güvenli olmayacağı konusunda ebeveynleri uyaracak.
Ebeveynlere, Instagram ve Facebook mesajları konusunda dikkat çekici uyarı

Meta’nın, Facebook Messenger ve Instagram Direct platformlarındaki mesajları şifrelemeye yönelik uzun süredir devam eden planlarını bu yıl içinde uygulamaya koyması bekleniyor.

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tom Tugendhat, platformun ana şirketini, çocuk istismarı vakalarına rağmen şifreli mesajlaşma sunarak “yırtıcı hayvanların cezasız kalmasına izin vermeyi seçmekle” suçladı.

Diğer platformların yanı sıra Meta’nın WhatsApp mesajlaşma servisi ve Apple’ın iPhone mesajları için zaten geçerli olan şifreleme, kullanıcıların alıcının telefon numarasını bilmesini gerektiriyor. Şifreleme, kişisel verileri ve gizliliği korumak için bir güvenlik özelliğinde yalnızca bir mesajı gönderen ve alan kişinin mesajı görmesine izin veriyor.

YENİ BİR KAMPANYA BAŞLATILACAK

Facebook ve Instagram’da özel mesajların şifrelenmesinin çok daha büyük bir çocuk istismarı riski oluşturduğuna dair endişeler var çünkü kötü niyetli kişilerin, kurbanların telefon numaralarına sahip olmaları gerekmiyor ve bunun yerine çocuklara açık profillerinden mesaj gönderebiliyorlar.

Dün Doğu Bölgesi Polis Enstitüsü’nün yıllık konferansında yaptığı konuşmada Tugendhat, Meta’nın güvenlik önlemleri almadan şifreleme planlarını uygulamaya devam etmesi durumunda ebeveynlerin çocuklarının Facebook Messenger ve Instagram Direct kullanmasına izin vermenin tehlikeleri konusunda uyarmayı planladığını açıkladı. 

Tugendhat, Facebook ve Instagram’ın, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi’ne (NCMEC) şüpheli çocuk istismarı yönlendirmelerinin yüzde 80’inden fazlasını oluşturduğunu, bunun da 20 milyon vakanın bildirilemeyeceği anlamına geldiğini söyledi.

Yakında yeni bir kampanya başlatacaklarını söyleyen Bakan, teknoloji firmasını “sorumluluk almaya” ve “doğru olanı yapmaya” teşvik edeceklerini söyledi.

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