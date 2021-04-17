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Ebeveynlere Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren çocuklarla daha çok empati kurmaları çağrısı

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Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında zamanlarının büyük bir çoğunluğunu evlerinde geçiren çocukların yaşadığı bu zor durumun ebeveynlerince daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.
Ebeveynlere Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren çocuklarla daha çok empati kurmaları çağrısı

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında zamanlarının büyük bir çoğunluğunu evlerinde geçiren çocukların yaşadığı bu zor durumun ebeveynlerince daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan, AA muhabirine, bir yılı geride bırakılan Kovid-19 sürecinde okul öncesi öğretmenlerin süreci dijital kaynakların kullanımı açısından iyi değerlendirdiğini belirterek, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecek bir dönemin içine girdiğini kaydetti.

Çocukların çağın gereği olarak dijitalleşmeyi benimsediğini ifade eden Erdoğan, şunları belirtti:

"Çocuklar, Kovid-19 ile birlikte bambaşka bir yaşantıya geçti. Öğretmenleri 'dijital bir öğretmen' oldu. Ekrandan onlara etkinlik yapmaya başladı. Bu durum oyun oynayacak ve konuşacak arkadaşlarına eskisi gibi ulaşamayan çocuklarda sosyal-duygusal anlamda çeşitli sorunlar ortaya çıkartmaya başladı. Çekingenlik, dışarıya çıktıklarında arkadaşlarıyla konuşmada ya da oynamada atılganlık gösterememe, güven eksikliği gibi birtakım belirtiler oluştu."

"BU SÜRECİ ELEKTRİK AKIMININ KESİLMESİNE BENZETİN"

Erken Çocukluk Eğitimi (OMEP) Türkiye Milli Komitesi Başkanı da olan Erdoğan, Kovid-19 salgını sürecinde en fazla görevin anne ve babalara düştüğüne değinerek, insanlığın çok zor ve ağır bir depresyondan geçtiğini bildirdi.

Çocuklar için de çok zor bir sürecin yaşandığını anlatan Erdoğan, şunları aktardı:

"Biz böyle bir durumu çocukken yaşamış olsaydık büyüklerimizin bize nasıl davranmasını isterdik? Kendi çocukluğumuzda böyle zor günlerde büyüklerimizin bize nasıl davranması gerektiği noktası benim için çok önemli. Çocukluğumuza dönelim. Bu süreci elektrik akımının kesilmesine benzetin. Nasıl çocukken elektrikler kesilince 'Ne yapacağım?' diye düşünürdük bu durum da aynı. Şu anda elektrikler kesildi. Bu dönemde çocuklarımıza daha fazla zaman ayırmalıyız. Onlarla geçirdiğimiz bu dönemin eşsiz günler olduğunu hiç unutmamalıyız. Uzun vakitler geçirdiğiniz, onlarla yemek yapıp birlikte yediğiniz, sohbet edip, oyun oynadığınız bu günler bir daha belki hiç gelmeyecek. Evde kaldığımız zamanlarda çocuklarla vakit geçirmek için daha fazla ortam oluşturmak, çocukluğumuza dönmek ve tekrar çocuk olmak gerekiyor. Birkaç yıl sonra bu çocuklar büyüyecek ve onlarla bir daha böyle vakit geçiremeyeceğiz. "

AİLE ALBÜMLERİNE GÖZ ATIN, YEMEK YAPIN, OYUN OYNAYIN

Prof. Dr. Erdoğan, ebeveynlerin bu dönemde çocuklarıyla geçmişe ait fotoğraflarını içeren aile albümlerine göz atmasının faydalı olabileceğine değinerek, "Çocuklarla kendi çocukluğunuzun ve büyüklerinizin fotoğraflarına bakmak iyi bir etkinliktir. Evde öz bakım ve yaşam becerilerini desteklemeye yönelik günlük rutin çalışmalar yapılabilir. Çocuklarla yemek yapabilirsiniz. Hamuru karmalarını, yumurtayı kırmalarını sağlayabilirsiniz. Yaşam becerileri kazanmalarını için inanılmaz bir fırsat." diye konuştu.

Okul öncesi öğretmenleri ile ebeveynlerin iş birliği içinde olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, öğretmenlerin çevrimiçi derslerle ailelerine evlerine konuk olduğunu ve böylece aralarında daha şeffaf bir ilişki kurulduğunu belirtti.

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