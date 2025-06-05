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ECB ve Avrupa Komisyonu'nun yeşil ışık yakmasıyla Bulgaristan euroyu kabul edecek

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Bulgaristan, 2026 başında euroyu benimseyerek Euro Bölgesi'ne katılan 21. ülke olacak.
ECB ve Avrupa Komisyonu'nun yeşil ışık yakmasıyla Bulgaristan euroyu kabul edecek

Bulgaristan, Çarşamba günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avrupa Komisyonu'ndan onay alarak bir dizi ekonomik engeli aştıktan sonra önümüzdeki yılın başında Euro Bölgesi'ne katılacak.

AB ekonomi şefi Valdis Dombrovskis, "Bugünkü rapor Bulgaristan, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği için tarihi bir an," dedi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Philip Lane ise şunları kaydetti: "Bulgaristan'ı gerekli düzenlemeleri yapma konusundaki muazzam kararlılığı dolayısıyla kutlamak istiyorum."

AB'ye katıldığı 2007 yılından bu yana Bulgaristan, mevcut para birimi levayı euroya çevirmeye çalışıyor ancak süregelen enflasyon ve siyasi huzursuzluk ilerlemeyi engelledi.

Geçen yıl Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılımı, ülkenin fiyat baskılarını kontrol altına alamaması nedeniyle ertelendi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizi sırasında bu baskılar artmış olsa da yıllık TÜFE nisan ayında yüzde 3,5'e gerileyerek AB'nin yüzde 3'lük hedefine yaklaştı.

ECB ve Komisyon, özellikle kamu borcu ve açığı, enflasyon, faiz oranları ve döviz kuru ile ilgili ekonomik kriterlerin yerine getirildiği konusunda artık tatmin olmuş durumda.

Bulgaristan'ın üyeliğinin şimdi Euro Bölgesi maliye bakanları tarafından onaylanması gerekiyor ve nihai onayın 8 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.

 

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