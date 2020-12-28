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Eczacılar Yapay Zeka İle Tanışıyor!

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Sunduğu gelişmiş teknolojilerle eczacıların hayatını kolaylaştıran Novadan, hasta ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için yeni bir çözüm üretti.
Eczacılar Yapay Zeka İle Tanışıyor!

Eczanelerin sağlık ürünü ihtiyaçlarını  hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde tedarik eden pazar yeri Novadan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onaylı ödeme sistemiyle güvenilir alışverişin yeni adresi oldu. Sunduğu teknoloji odaklı çözümlerle eczacılık sektörünün gelişimine pozitif katkılar sağlayan Novadan, sadece eczacılara ürün temin etmiyor,  aynı zamanda  bu ürünlerin eczane stoklarına doğru işlenmesini de sağlıyor. Novadan, yapay zeka destekli stok yönetim sistemiyle eczacıların stok ve siparişleri kolay ve hızlı şekilde yönetebilmelerine olanak sağlıyor.

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Stoklara yapay zekanın eli değdi 

 

Stok yönetiminde farklı tedarikçi girişlerinin merkezi bir yapıda işlenemesinin eczacıların  işini zorlaştırdığına dikkat çeken Novadan Kurucu Ortağı Eczacı Metin Kökçü, “Eczaneler için hasta ihtiyacının zamanında karşılanması çok kritik. Sektörün dinamiklerini çok iyi bilen ve yenilikçi bakış açısıyla yazılım dahil çözümler üreten genç ve dinamik bir ekibiz. Bu bakış açımızla eczacıların farklı tedarikçilerden ürün tedarik edip stok süreçlerinde yaşadıkları sorunu çözmeyi amaçladık. Alınan ürünlerin stoklara otomatik işlenmesi, ürün ve adet kontrollerinin tek tıkla yapılabilmesi sadece eczacıların değil, hastaların da hayatını kolaylaştıracak. Eczacılar artık kolayca stoklarında ne olduğunu görebilecek, hastalar beklemeyecek. Siparişlerin stoklarla senkronize olduğu ve sipariş oluşturmadan ürün teslimine kadar tüm sürecin otomatikleştirildiği stok yönetim sistemi 2021 itibarıyla kullanılmaya başlanacak.” dedi.

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Eczacılar yüksek stoklu ürünleri meslektaşlarıyla değiştirebiliyor

 

Eczacıların ellerindeki yüksek stoklu ürünleri meslektaşlarıyla değiştirerek karşılıklı olarak stok problemlerini aştıkları bir takas sistemi de bulunan Novadan, yenilikçi bakış açısıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de çevreyi koruyor. Sektörde bir ilk olan sistem sayesinde eczacıların ellerindeki ürünleri meslektaşlarıyla değiştirebilmeleri, bu sayede stok problemi yaşamamaları sağlanıyor.

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