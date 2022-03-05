EDEK Başkanı Sizopulos, Slovak Büyükelçisiyle Bir Araya Geldi

Güney Kıbrıs’taki EDEK partisinin başkanı Marinos Sizopulos’un, Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Jan Skoda’yla dün bir veda görüşmesi gerçekleştirdiği haber verildi.



Sizopulos’un Skoda’ya, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partileri arasındaki diyaloğa katkılarından ötürü teşekkür ettiğini yazan Fileleftheros, Skoda’nın 10 yıllık görev süresinin akabinde, adadan ayrılacağını belirtti.



Skoda’nın görüşmenin ardından EDEK partisine, adadaki 10 yıllık görev süresi boyunca sahip oldukları işbirliği aynı zamanda EDEK partisinin Kıbrıs sorununun çözümü için verdiği mücadelelerden ötürü teşekkür ettiğini yazan gazete, Skoda’nın, ülkesi Slovakya’nın, Kıbrıs sorununun çözümü ve barış için mücadele etmeyi sürdüreceğini söylediğini iletti.



Sizopulos ise açıklamasında Skoda’ya, Kıbrıs sorununa demokratik, işler ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasına ilişkin çabalar çerçevesinde, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partileri arasında yapıcı bir ortam meydana getirilmesi konusunda, bütün bu süre zarfında gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.