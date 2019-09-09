Egemen Bağış'ın eşi: Söylersem yer yerinden oynar

Geçen günlerde Prag'a Büyükelçi olarak atanan Egemen Bağış'ın eşi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

5 Eylül'de Prag'a Büyükelçi olarak atanan eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış'ın Instagram heabından yaptığı paylaşım merak uyandırdı.

Beyhan Bağış, eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafın altında 'Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar' ifadelerini kullandı.

Bağış'ın paylaşımı şu şekilde:

“Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar… Peyderpey gelecek merak etmeyin, çok doldum, çok yoruldum artık, insanlardan, insancıklardan… Kullanandan, kullandırtandan çok yoruldum… En çok da kendime kızdım… Naif olmanın bile sınırı olmalı… Ama neyse, iyi ki varsın bir tanem, daha evvel de yazdım ya hayatın önsözündeyiz…”