Eğitim Bakanlığında ŞOK istifa

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Müsteşarı Asım İdris görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Koalisyon hükümetinin TDP kanadından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanan ve eski TDP Genel Sekreteri Asım İdris'in Müsteşarlık görevinden istifa ettiği öğrenildi.

TDP'deki Genel Sekreterlik görevinden Müsteşar atanması nedeni ile bir süre önce ayrılan Asım İdris Levent Koleji'nin de müdürlük görevinde bulunmuştu.

İdris'in yeninden özel sektöre dönmeye karar verdi.

Asım İdris Yakın Doğu Koleji Müdürlüğü görevine getirileceği de öğrenildi.

İdris, 2013 yılında kurulan CTP – TDP – DP hükümetinde de Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı.



ASIM İDRİS KİMDİR?

1970 yılında Lefkoşa’da doğan Asım İdris, 20 Temmuz Fen Lisesi’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sanat Tarihi anabilim dalı lisans eğitimini tamamladı.

1994 yılında KKTC Üniversiteliler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanlığı, 1995 – 1996 yılları arasında TKP Gençlik Kolları Başkanlığı, 2001 yılında TKP Lefkoşa İlçe Başkanlığı ve 2007 – 2008 yılları arasında TDP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 20 Aralık 2015 tarihinde yapılan TDP 5. Olağan Kurultayı’nda oluşturulan Parti Meclisi tarafından Genel Sekreter olarak seçildi.

1998–2000 yılları arasında Levent Koleji Tarih Öğretmenliği, 2000–2007 yılları arasında Levent Koleji Müdür Muavinliği görevlerinde bulunduktan sonra 2007 – 2017 yılları arasında Levent Kolej Müdürlüğü görevini yürüttü. İdris, 17 yıl boyunca Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Tarih Öğretmenliği yaptı.

2013 yılında kurulan CTP – TDP – DP geçiş hükümetinde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı.

Evli ve bir çocuğu olan İdris, İngilizce bilmektedir.