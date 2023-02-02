İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gücümüzü milletten alıyoruz. Kendimizi milletimize karşı sorumlu hissediyoruz. Başımız, sadece milletimizin karşısında eğilir" dedi.

İmamoğlu, içinde kütüphane, sergi salonu, İstanbul Kitapçısı, tiyatro, sahne ve ortak çalışma alanı bulunan Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Yurttaşların şehre ve yerel yönetime bakış açısını değiştirdiklerini ifade eden İmamoğlu, "Öyle şeyler yapıyoruz ki bu saatten sonra İstanbul'u hiç kimse özensiz yönetemeyecek. Yanlış işleri yapmaya kalkan yöneticilerin karşısına İstanbullular, her zamankinden çok daha cesur biçimde diyecekler ki, 'Daha doğrusunu, daha iyisini talep ediyoruz.'. Yanlışların karşısında her zaman İstanbullular dimdik ayakta duracak" açıklamasında bulundu.

İBB olarak yürüttükleri çalışmaları anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbullular 3,5 yıl içinde öyle güzel şeyler gördüler ve yaşadılar ki bu hizmetlerin daha azına ya da daha kalitesizine asla kimse razı edemeyecek. İstanbullular, artık belediyelerinden daha fazla kreş isteyecek, yurtlar isteyecek. İstanbul'un destek nedir bilmeyen çiftçileri, 'Üretim yapmam için gerekli tohumu senden istiyorum, mazotu senden istiyorum; desteğim nerede?' diye haykıracak.

Açtığımız Bölgesel İstihdam Ofisleriyle, neredeyse 100 bine yakın insanımıza İstanbul'un özel sektöründe iş bulma başarısını ortaya koymuş bir mekanizmayı kurduk. İBB tarihinde ilk kez üst düzey yönetim kadrolarına, kadınları hak ettiği bir biçimde atayarak, İBB'yi bir erkek belediyesi değil, kadın erkek eşitliğinin önde duran bir belediyesi haline getirdik."