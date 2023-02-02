  • BIST 4.616,57
  • Altın 1174.39
  • Dolar 18.8005
  • Euro 20.5624
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Ekrem İmamoğlu: Gücümüzü milletten alıyoruz

»
İBB Başkanı İmamoğlu, 'Gücümüzü milletten alıyoruz. Kendimizi milletimize karşı sorumlu hissediyoruz. Başımız, sadece milletimizin karşısında eğilir' açıklamasında bulundu.
Ekrem İmamoğlu: Gücümüzü milletten alıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gücümüzü milletten alıyoruz. Kendimizi milletimize karşı sorumlu hissediyoruz. Başımız, sadece milletimizin karşısında eğilir" dedi.

İmamoğlu, içinde kütüphane, sergi salonu, İstanbul Kitapçısı, tiyatro, sahne ve ortak çalışma alanı bulunan Şişli Habitat Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Yurttaşların şehre ve yerel yönetime bakış açısını değiştirdiklerini ifade eden İmamoğlu, "Öyle şeyler yapıyoruz ki bu saatten sonra İstanbul'u hiç kimse özensiz yönetemeyecek. Yanlış işleri yapmaya kalkan yöneticilerin karşısına İstanbullular, her zamankinden çok daha cesur biçimde diyecekler ki, 'Daha doğrusunu, daha iyisini talep ediyoruz.'. Yanlışların karşısında her zaman İstanbullular dimdik ayakta duracak" açıklamasında bulundu.

İBB olarak yürüttükleri çalışmaları anlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İstanbullular 3,5 yıl içinde öyle güzel şeyler gördüler ve yaşadılar ki bu hizmetlerin daha azına ya da daha kalitesizine asla kimse razı edemeyecek. İstanbullular, artık belediyelerinden daha fazla kreş isteyecek, yurtlar isteyecek. İstanbul'un destek nedir bilmeyen çiftçileri, 'Üretim yapmam için gerekli tohumu senden istiyorum, mazotu senden istiyorum; desteğim nerede?' diye haykıracak.

Açtığımız Bölgesel İstihdam Ofisleriyle, neredeyse 100 bine yakın insanımıza İstanbul'un özel sektöründe iş bulma başarısını ortaya koymuş bir mekanizmayı kurduk. İBB tarihinde ilk kez üst düzey yönetim kadrolarına, kadınları hak ettiği bir biçimde atayarak, İBB'yi bir erkek belediyesi değil, kadın erkek eşitliğinin önde duran bir belediyesi haline getirdik."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’li senatörden Ankara’ya üstü kapalı tehdit01 Şubat 2023 Çarşamba 11:15
  • Kılıçdaroğlu: Seçimden sonra arsız ve hırsızlar telefonun ucunda bir ses duyacak; 'Ben Kemal, geliyorum'31 Ocak 2023 Salı 19:06
  • Erkan Baş: Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olmasını çok istiyoruz. Aday olsun onu sadece sandığa değil, tarihin çöplüğüne gömelim.31 Ocak 2023 Salı 12:31
  • Türkiye'den "KKTC'yi tanıyın" çağrısı!30 Ocak 2023 Pazartesi 22:48
  • Targaryen karakterine benzetilen Başkan Vekili: Winter is coming30 Ocak 2023 Pazartesi 18:39
  • Erdoğan: (Altılı masa) Size rağmen milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak30 Ocak 2023 Pazartesi 14:30
  • Kılıçdaroğlu: İsmi 13 Şubat'ta belirleyeceğiz30 Ocak 2023 Pazartesi 13:01
  • Akar: Artık Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!30 Ocak 2023 Pazartesi 10:27
  • Şentop: Bu toplantılar Kıbrıs davasını anlatma imkanı vermesi bakımından önemli30 Ocak 2023 Pazartesi 10:05
  • Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihi duyurdu29 Ocak 2023 Pazar 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti