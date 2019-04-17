Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı; NTV, CNN Türk ve Habertürk Emine Erdoğan'ın ödülünü yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden 17 gün sonra mazbatasını aldı. Mazbatasını alan İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasına giderken CNN Türk, NTV ve Habertürk kanallarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ödül alması yayınlandı.

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldı. İmamoğlu, adliyede herhangi bir açıklama yapmazken; mazbatasını almasının ardından doğrudan Saraçhane'deki İBB binasına doğru yola çıktı.

Son 17 gündür sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye'nin merakla beklediği gelişme bazı televizyon kanalları tarafından canlı yayınlanırken; seçim döneminde tarafsız davranmamakla eleştirilen NTV, CNN Türk ve Habertürk kanalları ise aynı sırada Emine Erdoğan'ın İngiltere'nin başkenti Londra'daki Dünya İnsaniyet Forumu Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmayı canlı olarak yayınladı.

Kanallar, İmamoğlu'nun İBB binasına vararak konuşma yapmaya başlamasının ardından İstanbul'un yeni Belediye Başkanı'nın konuşmasını canlı olarak yayınladı.

İmamoğlu ne demişti?

İmamoğlu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Demirören ve Ciner grubu ile Şahenk ailesine, kendisinin açıklamalarını yayınlamadıkları için tepki göstermiş ve "Mesela rakibimin bana cevabını yayınlıyorlar, ama benim söylediklerimi yayınlamıyorlar" demişti.

Demirören'e bağlı Hürriyet, Milliyet, Vatan ve CNN Türk, İmamoğlu'nun açıklamalarını aktardığı haberlerde, eleştirileri 'tehdit' olarak nitelendirmiş ve "İmamoğlu'nun medyayı tehdidini üzüntüyle takip ediyoruz" başlığını kullanmıştı.