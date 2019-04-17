  • BIST 98.203
  • Altın 234,684
  • Dolar 5,7350
  • Euro 6,4793
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı; NTV, CNN Türk ve Habertürk Emine Erdoğan'ın ödülünü yayınladı

»
İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasına giderken CNN Türk, NTV ve Habertürk kanallarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ödül alması yayınlandı. 
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı; NTV, CNN Türk ve Habertürk Emine Erdoğan'ın ödülünü yayınladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden 17 gün sonra mazbatasını aldı. Mazbatasını alan İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB binasına giderken CNN Türk, NTV ve Habertürk kanallarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ödül alması yayınlandı. 

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldı. İmamoğlu, adliyede herhangi bir açıklama yapmazken; mazbatasını almasının ardından doğrudan Saraçhane'deki İBB binasına doğru yola çıktı.

Son 17 gündür sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye'nin merakla beklediği gelişme bazı televizyon kanalları tarafından canlı yayınlanırken; seçim döneminde tarafsız davranmamakla eleştirilen NTV, CNN Türk ve Habertürk kanalları ise aynı sırada Emine Erdoğan'ın İngiltere'nin başkenti Londra'daki Dünya İnsaniyet Forumu Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmayı canlı olarak yayınladı.

Kanallar,  İmamoğlu'nun İBB binasına vararak konuşma yapmaya başlamasının ardından İstanbul'un yeni Belediye Başkanı'nın konuşmasını canlı olarak yayınladı. 

1555513930563-.jpeg1555513943425-whats-app-image-2019-04-17-at-18.04.jpeg1555513974593-screen-shot-2019-04-17-at-18.02.jpeg1555514016069-whats-app-image-2019-04-17-at-18.04.jpegİmamoğlu ne demişti?

İmamoğlu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Demirören ve Ciner grubu ile Şahenk ailesine, kendisinin açıklamalarını yayınlamadıkları için tepki göstermiş ve "Mesela rakibimin bana cevabını yayınlıyorlar, ama benim söylediklerimi yayınlamıyorlar" demişti.

Demirören'e bağlı Hürriyet, Milliyet, Vatan ve CNN Türk, İmamoğlu'nun açıklamalarını aktardığı haberlerde, eleştirileri 'tehdit' olarak nitelendirmiş ve "İmamoğlu'nun medyayı tehdidini üzüntüyle takip ediyoruz" başlığını kullanmıştı. 

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte o meşhur mazbata17 Nisan 2019 Çarşamba 16:36
  • Kaftancıoğlu duyurdu: Mazbatamızı alıyoruz17 Nisan 2019 Çarşamba 15:49
  • Son Dakika: İstanbul için sayım bitti! AKP yine itiraz etti!17 Nisan 2019 Çarşamba 14:45
  • CHP: "Ak Parti açıklamalarına böyle devam ederse sayın Cumhurbaşkanının da mazbatası iptal edilebilir"17 Nisan 2019 Çarşamba 13:48
  • İstanbul seçiminin sonuçlanması için beklenen tutanak tamamlandı17 Nisan 2019 Çarşamba 13:45
  • "AK Parti içerisindeki muhalif kanat konuşmaya başlayacak"17 Nisan 2019 Çarşamba 12:10
  • Sudan'da darbe: Türkiye, Ömer El Beşir'in devrildiği ülkeye ne kadar yatırım yaptı?17 Nisan 2019 Çarşamba 10:19
  • Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?17 Nisan 2019 Çarşamba 10:18
  • Tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alındılar: Cumhurbaşkanlığı bürokratı, AKP'li yönetici, subay, polis müdürü...17 Nisan 2019 Çarşamba 09:52
  • Kaftancıoğlu: Seçimin tekrarını gerektirecek belge yok17 Nisan 2019 Çarşamba 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti