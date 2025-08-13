  • BIST 10949.95
  • Altın 4402.161
  • Dolar 40.7537
  • Euro 47.7732
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması

»
Yaklaşık beş aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine giremezse başka bir adayı desteklemeye hazır olduğunu belirtti.
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg'e röportaj veren İmamoğlu, kendisine yöneltilen soruları danışmanları aracılığıyla yazılı olarak yanıtladı.

"MUHALEFET YİNE BİRLEŞMELİDİR"

Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili soruya, "Eğer resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir." dedi.

İmamoğlu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması engellenirse alternatif bir adayı desteklemeye açık olduğunu söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yaptığı yürütmeyi durdurma talebi reddedildi30 Temmuz 2025 Çarşamba 17:18
  • Anadolu Ajansı duyurdu: Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi!28 Temmuz 2025 Pazartesi 16:26
  • TCMB politika faizini yüzde 43'e indirdi24 Temmuz 2025 Perşembe 14:25
  • Türkiye’de altı noktada alevlerle mücadele sürüyor24 Temmuz 2025 Perşembe 10:04
  • Başsavcı Gürlek'i tehdit davasında İmamoğlu'na hapis cezası16 Temmuz 2025 Çarşamba 14:41
  • İmamoğlu: Bir daha asla 15 Temmuzlar yaşanmasın istiyorsak, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü sağlamak zorundayız15 Temmuz 2025 Salı 12:47
  • Türkiye'den üzen haber.. Yusuf'un acı ölümü12 Temmuz 2025 Cumartesi 14:55
  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı12 Temmuz 2025 Cumartesi 09:45
  • Fidan: Türkiye'ye küresel ilgi artıyor08 Temmuz 2025 Salı 14:59
  • Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası Meclis'te08 Temmuz 2025 Salı 14:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti