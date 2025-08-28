  • BIST 11391.19
  • Altın 4500.952
  • Dolar 41.0409
  • Euro 48.0682
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATrump'ın rehine açıklaması İsrail'i karıştırdı

Eksi netle üniversite kazandılar; işte o bölümler!

»
Eksi netle kazanılan bölümler arasında sağlık alanındaki diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi ve odyometri programları dikkat çekti
Eksi netle üniversite kazandılar; işte o bölümler!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanının kaldırılmasının ardından sıfır ya da eksi netle üniversite kazanma dönemi devam ediyor. Bu yıl da 179 aday, sınavda sıfır ya da eksi net yapmasına rağmen çeşitli ön lisans ve lisans programlarına yerleşti.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre, 2023’te 107, 2024’te ise 203 aday sıfır ya da eksi netle üniversiteli olmuştu. Bu yıl ise 179 aday aynı şekilde üniversiteye yerleşti. Yerleşen adaylar arasında burs kazananların da bulunduğu ifade ediliyor.

Hangi bölümler?

Eksi netle kazanılan bölümler arasında sağlık alanındaki diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi ve odyometri programlarının yanı sıra bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi bölümler dikkat çekiyor.

2022 yılında baraj kaldırıldı

YKS’de baraj puanı 2022 yılında kaldırılmıştı. Mevcut sistemde, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe veya Matematik testlerinden en az 0,5 net yapılması hâlinde TYT puanı hesaplanabiliyor. Bu puanla 2 yıllık ön lisans programlarına başvuru yapılabiliyor. 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilmek için ise TYT’de puan hesaplanması ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ilgili testlerden en az birinden 0,5 net çıkarılması yeterli oluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Diyanet'in cuma hutbesi: Kız çocuğunun yarı mirası kabul etmemesi, kul hakkıymış!16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:50
  • CANLI | "AK Toroslar çetesi çöküyor" diyerek isim vereceğini söylemişti; Özgür Özel açıklama yapıyor14 Ağustos 2025 Perşembe 12:20
  • İmamoğlu hastaneye sevk edildi14 Ağustos 2025 Perşembe 10:07
  • Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:38
  • İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 08:59
  • Kürtçe öğrenmeye gayret gösteriyorum; biz İstanbul İttifakı'nı bu samimi ve içten duygularımızla kurduk11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:13
  • Son dakika... Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi05 Ağustos 2025 Salı 17:10
  • Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon son 12 ayda yüzde 33,5’e geriledi04 Ağustos 2025 Pazartesi 12:40
  • Demirtaş’ın avukatından “tahliye” açıklaması03 Ağustos 2025 Pazar 13:34
  • Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı yaptığı yürütmeyi durdurma talebi reddedildi30 Temmuz 2025 Çarşamba 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti