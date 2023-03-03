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Ekşi Sözlük yine kapatıldı: İki-üç sene sürebilir

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Erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılan Ekşi Sözlük, ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapandı. Bilişim hukuku uzmanı ve siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz yasağın iki-üç sene sürebileceğini söyledi.
Ekşi Sözlük yine kapatıldı: İki-üç sene sürebilir

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, dokuz gün önce de kapatılmıştı. Kararın platformdaki hangi içeriğe dayandığı belli değil.

Sözlük yönetimi karara itiraz etmişti.

Haberi Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut dün 17:00 sularında Twitter’dan duyurdu: “Ekşi @sozluk erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun!”

Ekşi Sözlük’ün Twitter hesabından kararın Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce alındığı yazıldı. Paylaşımda “Kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. Hukuka inanmaya devam edeceğiz” dendi.

Ancak karara rağmen siteye girilemedi.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, ‘açılma’ kararına itiraz edildiğini ve Ekşi Sözlük’ün yeniden erişime engellendiğini bildirdi.

Tek çare AYM

Akdeniz, kararın bu aşama ‘kesin’ olduğunu belirterek tek çarenin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak olduğunu söyledi. Akdeniz’e göre AYM’nin başvuruya bakma süresi de iki-üç seneyi bulabilir”Bir taraftan AYM, Twitter için 2014 yılında 10 gün içinde, YouTube için yaklaşık 2 ay içinde karar verirken, Wikipedia başvurusunu 2.5 yıl bekletmişti. Benzer şekilde OdaTV, Independent Türkçe ve JinNews için yapılan başvuruları da 2020’den beri bekletiyor ve karar vermiyor.

 

Hatta OdaTV başvurusu, Ağustos 2020’den beri karar aşamasında bekliyor. Bu dosyada Adalet Bakanlığı görüş de verdi. AYM’nin BirGün, Diken, Sendika.org ve Wikipedia kararları ışığında OdaTV başvurusu bekletilecek bir başvuru da değil. Derhal karar verilmeliydi. Kısacası, 8/A maddesi kapsamında alınan tüm kararlar siyasi nitelikli ve basın, İnternet medyası & platformları susturmak amacı gütmektedir. AYM de süreci yavaşlatarak, etkili olabilecek tüm başvuru yollarını ortadan kaldırmakta, AİHM’e yapılacak başvuruları da ötelemektedir.”

 

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