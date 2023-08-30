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El bombası, canlı mermi ve av tüfeği fişeği bulundu

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Güvercinlik’te bir binada yapılan aramada el bombası, canlı mermi ve av tüfeği fişeği bulundu
El bombası, canlı mermi ve av tüfeği fişeği bulundu

Güvercinlik’te 35 yaşındaki M.A.’nın kullanımında bulunan bina içerisinde polis tarafından yapılan aramada; bir adet el bombası, muhtelif ebatlarda 467 adet canlı mermi, 46 adet boş kovan, 11 adet Güney Kıbrıs menşeili av tüfeği fişeği, 23 adet patlayıcı torpil, 494 adet hava tüfeği saçmaları ve 15 adet çeşitli boy ve ebatlarda eski eser olduğuna inanılan çömlek tespit edilerek emare olarak alındığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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