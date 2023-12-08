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Elektrik direğine çarpıp kaçan sürücü yakalandı!

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Alayköy’de meydana gelen trafik kazasında elektrik direğine çarpıp kaçan sürücünün yakalandığı bildirildi.
Elektrik direğine çarpıp kaçan sürücü yakalandı!

Polisin kazayla ilgili yaptığı açıklama şöyle: 

08.12.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Alayköy’de Kemal Deniz Caddesi 3-4’üncü kilometreleri arasında, RL 508 plakalı salon araç sürücüsü, güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından dışarı çıkarak elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinden ayrılmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu kazaya methaldar araç sürücüsünün Nacid YAVUZ (E-41), olduğu tespit edilerek polise celp edilmiş ve akabinde aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak teminata bağlanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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