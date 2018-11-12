“Elektrikte kalite artacak, ihtiyaç karşılanacak”

Gönyeli Belediyesi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) kentteki elektrik ihtiyacının artması nedeniyle yeni bir trafo merkezini hayata geçirmek için işbirliği başlattı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” hedefiyle sürekli gelişim ve dönüşüm süreci içerisinde olduklarını belirterek, Gönyeli’deki altyapı yatırımlarını geleceğe bakarak planladıklarını söyledi.

Kentteki nüfusa paralel elektrik ihtiyacının da arttığını belirten Ahmet Y. Benli, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile birlikte önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi.

Gönyeli’deki yeni trafonun bir ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Yerinde incelediler

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu yeni trafoyu yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’nin ülkenin en yoğun nüfus alan kenti olduğuna vurgu yaparak, elektrik tüketiminin de yenide planlanmasının şart olduğunu söyledi.

Benli, “Enerjide de her gün artan ihtiyacı, sorun kapıya gelip dayanmadan çözmek için harekete geçtik. Bu sorumluluk Elektrik Kurumu’nun sorumluluğudur ve biz de bu kurumun paydaşıyız. Gönyeli’de daha istikrarlı enerji sağlanabilmesi için yapılması gereken en önemli yatırım merkezi enerji dağıtım sisteminin kurulmasıdır. Bu konuda Elektrik Kurumu çalışmalarını başlattı. Gönyeli Belediyesi Meclisi de aldığı karar ile hem kentin en az rahatsızlıkla bu yapılanmayı geçirebilmesi hem de yüksek kaliteli enerjiye kavuşması için katkı koymaya çalışmaktadır. Bu çerçevede enerji dağıtım sisteminin arazisini Gönyeli Belediyesi, Elektrik Kurumu’na tahsis etmiştir. İki kurum birlikte çalışarak yaşam kalitesinin artırılması için tuğlaları birlikte örmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Hüdaoğlu: “Standardı artırmak görevimizdir”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu ise Gönyeli’nin sürekli büyüyen bir kent olduğunu ve bu kentin ihtiyaçlarını karşılamak adına ciddi bir yatırım yapılacağını belirtti. Hüdaoğlu, uygun bir araziyi belediyenin Kıb-Tek’e verdiğini ifade etti. Hüdaoğlu, “Bu büyüme devam ettiği sürecek belki bir tane daha batı bölgesine ihtiyaç olabilir. Asıl olan insandır ve hiçbir mazeret göstermeden standartları artırmak bizim görevimizdir. Belediye bunu başarmaya çalışmakta ve çıtayı yukarıya çekmektedir. Elektrik Kurumu da bu noktada aynı hız ve niyetle çalışmalarını sürdürüyor. Hedef ve niyet bir olunca iyi hedeflere varılır. Bu çalışmanın devam etmesi ve daha güzele gitmek için tatlı didişmenin devam etmesini diliyoruz” diye konuştu.

Kalite artacak

Merkezden “online” kontrol edilebilecek yeni trafo, Gönyeli’nin artan elektrik ihtiyacını en yeni teknolojiyle yönetirken, olası arızalara da anında müdahale edilebilecek. Yeni yatırım ile Gönyeli’nin tüm bölgelerini rahatlıkla besleyecek bir sistem oluşturulacak.