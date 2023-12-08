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Elon Musk açıkladı: X/Twitter'ın yapay zekası Grok kullanıma sunuluyor

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X yani eski adıyla Twitter'ın sahibi Elon Muski, ChatGPT'ye rakip olacak yapay zeka sohbet robotu Grok AI'nin Premium+ aboneleri için yakın zamanda kullanıma sunulacağını açıkladı.
Elon Musk açıkladı: X/Twitter'ın yapay zekası Grok kullanıma sunuluyor

X/Twitter'ın sahibi Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda platform üzerinde kullanılacak yapay zeka asistanı Grok AI'nin geleceğini duyurmuştu.

Musk, platform üzerinden yaptığı duyuruda, "Grok, uygulamanın en son sürümüne sahip olan X Premium+ aboneleri için kullanıma sunuluyor. İyi eğlenceler!" ifadelerini kullandı.

GROK AI NASIL OLACAK?

Grok, X üzerinde gerçek zamanlı veri akışlarıyla entegre hareket etmektedir. Bu erişim, yapay zeka asistanının öngörüler ve bilgiler sunmasına olanak tanımaktadır.

Ayrıca Grok AI'nin geniş bir bilgi havuzundan yararlanabileceği belirtilirken, son dakika haberleri, piyasa trendleri ve zaman duyarlı diğer verileri derleyerek kullanıcılara sunar.

MİZAH VE KİŞİLİK

Yapay zekanın bir diğer öne çıkan özelliği ise mizah anlayışı ve etkileşimlerinde yer alan kişiliğinin olacağı belirtildi.

Kullanıcıların böylelikle daha rahat ve eğlenceli bir deneyim yaşamalarını Grok AI ile yapılan görüşmelerin sadece bilgilendirici değil aynı zamanda eğlendirici olacağını da ortaya koydu.

GERÇEK ZAMANLI VERİLERE ERİŞİM

Grok, X üzerinde gerçek zamanlı veri akışlarıyla entegre hareket etmektedir. Bu erişim, yapay zeka asistanının öngörüler ve bilgiler sunmasına olanak tanımaktadır.

Grok AI'nin geniş bir bilgi havuzundan yararlanabileceği belirtilirken, son dakika haberleri, piyasa trendleri ve zaman duyarlı diğer verileri derleyerek kullanıcılara sunar.

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