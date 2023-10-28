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Elon Musk: Starlink, Gazze'deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarına bağlantıyı destekleyecek

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Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı olan Starlink'in Gazze'deki internet bağlantısının kesilmesine karşı kullanılması çağrıları yapılıyordu
Elon Musk: Starlink, Gazze'deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarına bağlantıyı destekleyecek

Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızı olan Starlink'in Gazze'deki internet bağlantısının kesilmesine karşı kullanılması çağrıları yapılıyordu. 

SpaceX'in sahibi Elon Musk"Starlink, Gazze'deki uluslararası kabul görmüş yardım kuruluşlarına bağlantıyı destekleyecek" dedi

ABD'de Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in X platformundaki "Yaklaşık 2,2 milyonluk bir nüfusla tüm iletişimin kesilmesi kabul edilemez. Gazeteciler, sağlık çalışanları, insani yardım çabaları ve masumlar tehlike altındadır. Böyle bir eylemin nasıl savunulabileceğini bilmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarihsel olarak bu uygulamayı kınamıştır" mesajının altına yorum yapan Musk, Starlink'in Gazze'deki bağlantıyı destekleyeceğini duyurdu. 

Musk ayrıca, "Gazze bombardıman altında, internet ve telekomünikasyon kesilmiş durumda. Acilen StarLink'e ihtiyaçları var" mesajıyla paylaşılan bir çağrıya "BM ve diğer uluslararası kabul görmüş yardım gruplarını destekleyeceğiz" şeklinde yanıt verdi

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