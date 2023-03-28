Elon Musk, Twitter’daki son değişiklikleri açıkladı

Elon Musk, Twitter Blue için ödeme yapmayı tercih eden kullanıcılar için yeni bir özellik duyurdu. Musk, yalnızca ücretli Twitter Blue abonelerinin anketlerde oy kullanabileceğini açıkladı.

Elon Musk, soyal medya platformu Twitter’ı satın aldıktan sonra değişiklikler yapmaya devam ediyor. Ünlü teknoloji lideri, Twitter Blue kullanıcılarına yönelik tanıdığı ayrıcalıklara bir yenisini daha eklemeye hazırlandığını duyurdu.

Musk, 15 Nisan’dan itibaren yalnızca doğrulanmış hesapların “sana özel” önerilerinde yer almaya hak kazanacağını tweetledi.

Musk, “Bu, gelişmiş yapay zeka bot sürülerini ele geçirmenin tek gerçekçi yolu. Aksi takdirde umutsuz bir savaş olur. Yine aynı nedenle anketlerde oy kullanmak için de doğrulanmış hesap olmak gerekecek” diye yazdı.

“Sana özel” (For You) sekmesi, Twitter’ın kullanıcılarına sunduğu, insanların takip ettiği hesaplardan ve önerilen tweetlerden oluşan algoritma tabanlı bir akış. Musk, artık algoritma tarafından yalnızca ücretli abonelerden gelen tweetlerin diğer kullanıcılara önerileceğini söylüyor.

Twitter Blue, telefon üzerinden abone olan kullanıcılara ayda 11 dolara sunulurken, kullanıcılar web üzerinden kaydolursa abonelik ayda 7 dolara sunuluyor.

Musk yaptığı duyuruda, anketlerde yalnızca ücretli abonelerin oy kullanabileceğini de belirtti. Anket Twitter CESO’su Musk’ın da kullandığı bir yöntem, hatta Aralık 2022’de Musk, kullanıcılara sosyal medya platformundaki CEO görevlerinden istifa edip etmemesi gerektiğini soran bir anket düzenledi. Sonuçlarda kullanıcıların yüzde 57’sinden fazlası milyarder CEO’ya karşı oy kullandı. Musk, sonuçlara saygı duyacağını ve sözünü yerine getireceğini söylese de henüz görevinden ayrılmış değil.