Elon Musk, Twitter’daki Türkiye sansürüyle yine gündemde

Elon Musk, Twitter'da kısıtlanan içerikle ilgili eleştirilince açtı ağzını yumdu gözünü. Twitter'da Türkiye ve Hindistan'dan bazı içeriklerin kısıtlanması yeniden gündeme gelince, Musk'tan yanıt gecikmedi.

Twitter’ı satın aldıktan sonra platformla ilgili attığı her adımda olay olan Elon Musk, bu defa da bir Bloomberg yazarıyla tartıştı. Bloomberg’den Matthew Yglesias, Musk’ı, Twitter’ı satın almadan önce ifade özgürlüğünü savunmasına rağmen şu anda hükümetlerin istekleri doğrultusunda içerikleri kısıtladığı için eleştirdi.

Yglesias, özellikle de Hindistan ve Türkiye’de uygulanan içerik kısıtlamasına dikkat çeken bir yazı paylaşarak milyarderi eleştirdi.

El Pais’te yayınlanan çarpıcı yazıda Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldığından beri ifade ve basın özgürlüğünü sınırlayan yasalar çıkaran Türkiye ve Hindistan gibi ülkelerden gelen çok az içerik kısıtlaması veya sansür talebini geri çevirdiği belirtiliyor.

TÜRKİYE’DEKİ KISITLAMALAR ÖNE ÇIKTI

Ayrıca Musk’ın, platformu satın aldıktan sonraki ilk altı ayında yüzlerce hükümet emrine boyun eğdiğine dikkat çekiliyor. Yazıda Türkiye’de yapılan seçimlerin ilk turundan iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren hesapların bloke edildiği belirtiliyor.

Türkiye gibi Hindistan’dan gelen sansüre de boyun eğen Musk’ın, kendini haklı çıkarmak için sarf ettiği sözler de hatırlatılıyor: “Hindistan’da sosyal medyada görünebilecek şeylere ilişkin kurallar oldukça katı ve bir ülkenin yasalarının ötesine geçemeyiz. Çalışanlarımızın hapse girmesi ya da bizim yasalara uymamız arasında bir seçim şansımız varsa, yasalara uyacağız.”

Musk’ın bu açıklaması; Twitter’ın, Narendra Modi’yi eleştiren bir BBC belgeseliyle ilgili içeriği kaldırmasının ardından gelmişti.

HÜKÜMET TALEPLERİNE BOYUN EĞDİ

Musk’ın Twitter’ı satın almasından bu yana şirket, hükümetlerden 971 talep aldı, bunların 808’ine tamamen ve 154’üne ise kısmen katıldı. Twitter, şirketin son şeffaflık raporuna göre; bu tür taleplerin yüzde 50’sini kabul etti. Ancak teknoloji bilgi portalı Rest of World tarafından yapılan analize göre, sahiplik değişikliğinin ardından bu rakam yüzde 83’e yükseldi.

Oysa Musk, geçen yıl mart ayında, “Starlink’e bazı hükümetler (Ukrayna değil) tarafından Rus haber kaynaklarının engellenmesi söylendi. Silah zoruyla olmadığı sürece bunu yapmayacağız. Özgürlüğün savunucusu olduğum için üzgünüm” diye yazmıştı.

MUSK CEVAP VERDİ: BAŞKA SEÇENEK YOK

Bloomberg köşe yazarı Matthew Yglesias da Musk’ın kendisini ifade özgürlükçüsü olduğunu belirttiği sözleri alıntılayarak bu yazıyı paylaştı. Ancak Musk’ın Yglesias’a yanıtı oldukça sert oldu.

Musk, “Sen tam bir mankafasın. Lütfen nerede gerçek bir seçeneğimiz olduğunu belirtin ve biz de bunu tersine çevirelim” diye yazdı.

Yglesias ise “Bakın, ifade özgürlüğü ilkelerini öne çıkararak Twitter’ı satın alan ben değilim. Açıkçası işinizi istediğiniz gibi yürütme hakkınız var” diye yanıt verdi.

Yglesias ve Musk daha önce de ifade özgürlüğü ve platformda uygulanan sansür konusunda tartışmışlardı.