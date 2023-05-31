Elon Musk’a kötü haber… Twitter’ın değeri düştükçe düşüyor

Yatırım ve varlık yönetimi şirketi Fidelity'e göre Twitter, Elon Musk'ın sosyal medya platformu için ödediği miktarın sadece üçte biri değerinde.

SpaceX ve Tesla patronu milyarder girişimci Elon Musk, geçen yıl Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı. Ancak Musk, aslında Twitter için fazla ödeme yaptığını kabul ederken, şirketin değeri ile ilgili bir açıklama da yatırım ve varlık yönetimi şirketi Fidelity’den geldi.

Fidelity’e göre Twitter, Elon Musk’ın ödediği miktarın sadece üçte biri değerinde.

Aslında bu düşüş, şirketin özellikle son bir yıldır yaşadığı ekonomik sorunlar göz önüne alındığında pek de şaşırtıcı değil.

Musk’ın içerik denetimi ile ilgili verdiği kararlar, şirketin reklam gelirinin yüzde 50 oranında düşmesine neden olmuştu. Musk, bu düşüşü Twitter Blue abonelikleri satarak telafi etmeye çalışsa da pek de başarılı olamadı. Mart ayının sonunda, Twitter aylık kullanıcı sayısının neredeyse yüzde 1’i kadarını kaybetti.

Ayrıca Musk, geçen yıl şirketin yüzde 79’luk hissesini satın almak için 25 milyar dolardan fazla harcasa da Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın Twitter’a yaptığı yatırım şu anda 8,8 milyar dolar değerinde.

Endeks’e göre; ünlü milyarder, 187 milyar dolarlık servetinden yaklaşık 850 milyon doları kaybetti.