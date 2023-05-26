  • BIST 4.516,65
  • Altın 1255.464
  • Dolar 20.0406
  • Euro 21.5182
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink'e insanlı deney için onay

»
Musk beyin çipinin obeziteden otizme, depresyondan şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini umuyor
Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink'e insanlı deney için onay

Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) beyin çipinin ilk defa insanlar üzerinde klinik deneyini başlatabilmek için onay aldığını duyurdu.

Neuralink sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamasında geliştirdikleri teknolojinin çok sayıda insana yardımcı olmasına bir gün imkan verecek onayın önemli bir adımı temsil ettiği vurgulandı.

Açıklamada klinik deneyler için alımların henüz başlamadığı, ancak en kısa sürede daha fazla bilgi duyuracaklarını açıkladı.

Kaygılar arasında cihazdaki lityum pilleri, implant kablolarının beyin içine taşınma olasılığı ve cihazın beyin dokusuna zarar vermeden güvenle çıkarılması sorunu bulunuyor.Canva

Şirket çalışanları: Daha önceki başvurusu reddedildi

Haber ajanslarının hesaplarına göre Musk 2019'dan bu yana en az dört kez FDA'nın insanlı deneylere onay vermesini beklediğini açıkladı. 

Ancak Reuters haber ajansına bilgi veren yedi mevcut ve eski şirket çalışanı, Neuralink'in yalnızca 2022 yılının başlarında onay için başvurduğunu ancak reddedildiğini bildirdi.

Çalışanların ifadelerine göre, FDA ret kararında Neuralink'in bazı önemli kaygıları gidermesi gerektiğine işaret etti. 

Bu kaygılar arasında cihazdaki lityum pilleri, implant kablolarının beyin içine taşınma olasılığı ve cihazın beyin dokusuna zarar vermeden güvenle çıkarılması sorunu bulunuyor.

Musk, beyin çipinden obeziteden otizme, depresyondan şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisinde yararlanılabileceğini umuyor ve ayrıca çipin internette araştırma yapmakta ve telepati kurmakta kullanabileceğini düşünüyor.

Ürünün güvenliğinden son derece emin olduğunu vurgulayan Musk çipi bir gün çocuklarına yerleştirmek isteyebileceğini ifade etmişti. Musk, Mars'ı kolonileştirmek ve insanlığı kurtarmak gibi 'yüce hedefleriyle' tanınıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin, bilim yayınlarına katkıda ilk kez ABD’yi geride bıraktı23 Mayıs 2023 Salı 22:20
  • Silikon Vadisi’ne 4 milyar dolarlık çip yatırımı23 Mayıs 2023 Salı 13:28
  • Yeni teknolojiler ile gelişen bir manipülasyon biçimi: Deepfake23 Mayıs 2023 Salı 11:51
  • ChatGPT, OpenAI'nin yeni iOS uygulamasıyla iPhone'a geliyor22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:58
  • İnsansı robot güvenlik görevlisi oldu: Nesneleri tutuyor, kapıları açıyor22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:21
  • Tıp tarihinde ilk: Yapay zeka hayat kurtardı22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:35
  • Meta'ya 1,3 milyar dolar ceza22 Mayıs 2023 Pazartesi 15:35
  • Gelecekte hangi buluş ve teknolojik gelişmeler olacak? Yapay zeka sıraladı…21 Mayıs 2023 Pazar 16:56
  • Uzmanlar cevapladı: Yapay zeka dünyayı nasıl değiştirecek? İnsanlık tehlikede mi?21 Mayıs 2023 Pazar 15:48
  • Ünlü ekonomistten yapay zekâ çıkışı20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti