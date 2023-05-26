Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink'e insanlı deney için onay

Musk beyin çipinin obeziteden otizme, depresyondan şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceğini umuyor

Elon Musk'ın beyin implant şirketi Neuralink, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) beyin çipinin ilk defa insanlar üzerinde klinik deneyini başlatabilmek için onay aldığını duyurdu.

Neuralink sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamasında geliştirdikleri teknolojinin çok sayıda insana yardımcı olmasına bir gün imkan verecek onayın önemli bir adımı temsil ettiği vurgulandı.

Açıklamada klinik deneyler için alımların henüz başlamadığı, ancak en kısa sürede daha fazla bilgi duyuracaklarını açıkladı.

Kaygılar arasında cihazdaki lityum pilleri, implant kablolarının beyin içine taşınma olasılığı ve cihazın beyin dokusuna zarar vermeden güvenle çıkarılması sorunu bulunuyor.Canva

Şirket çalışanları: Daha önceki başvurusu reddedildi

Haber ajanslarının hesaplarına göre Musk 2019'dan bu yana en az dört kez FDA'nın insanlı deneylere onay vermesini beklediğini açıkladı.

Ancak Reuters haber ajansına bilgi veren yedi mevcut ve eski şirket çalışanı, Neuralink'in yalnızca 2022 yılının başlarında onay için başvurduğunu ancak reddedildiğini bildirdi.

Çalışanların ifadelerine göre, FDA ret kararında Neuralink'in bazı önemli kaygıları gidermesi gerektiğine işaret etti.

Bu kaygılar arasında cihazdaki lityum pilleri, implant kablolarının beyin içine taşınma olasılığı ve cihazın beyin dokusuna zarar vermeden güvenle çıkarılması sorunu bulunuyor.

Musk, beyin çipinden obeziteden otizme, depresyondan şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisinde yararlanılabileceğini umuyor ve ayrıca çipin internette araştırma yapmakta ve telepati kurmakta kullanabileceğini düşünüyor.

Ürünün güvenliğinden son derece emin olduğunu vurgulayan Musk çipi bir gün çocuklarına yerleştirmek isteyebileceğini ifade etmişti. Musk, Mars'ı kolonileştirmek ve insanlığı kurtarmak gibi 'yüce hedefleriyle' tanınıyor.