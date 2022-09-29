Elon Musk’ın bot hesap tahmini asılsız çıktı… Herkesten saklıyor

Twitter ve Elon Musk arasındaki gerilim yasal süreçleri beraberinde getirirken işler pek de Musk'ın lehine gelişmiyor.

44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma anlaşmasını bot hesapların platformun belirttiğinden daha çok olduğunu ileri sürerek geri çeken Musk'ın kendi atadığı uzmanlardan haber geldi. Musk, şimdi aldığı bu yeni bilgiyi herkesten saklamaya çalışıyor.

Geçtiğimiz aylarda 44 milyar dolarlık teklifi ile Twitter’ı satın almaya çalışan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, teklifini platformda çok fazla bot hesap olduğunu belirterek geri çekmişti. Musk’ın bu hamlesi üzerine Twitter hızla değer kaybetmiş ve zarar etmişti.

Taraflar aralarındaki anlaşmazlığı yasal yollarla çözmeye karar verdi; ancak süreç pek de kolay geçmeyecek gibi görünüyor. Dün gelen haberlere göre; Twitter CEO’su Parag Agrawal, Musk’ın avukatlarının sorgusunu iptal etti. Şimdi de Musk’ın kendi veri bilimcilerinin Musk’ın aleyhine olabilecek bilgilere ulaştıkları söyleniyor.

Twitter’ın avukatlarına göre; Elon Musk’ın kendi veri bilimcileri Twitter’da çok fazla bot hesap bulamadı ve bu önemli bilgiyi saklıyorlar.

İKİ FİRMA SEÇTİ İKİSİ DE ALEYHİNE BİLGİ ELDE ETTİ

Musk’ın, Twitter kullanıcı verilerini analiz etmek için tuttuğu iki firma Twitter’daki bot tahminlerini bildirdi. Cyabra firması Musk’a Twitter’ın muhtemelen yüzde 11 bot veya sahte hesaplara sahip olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Diğer şirket CounterAction ise analizi sonucunda; bot ve spam hesapların yüzde 5,3 olduğunu söyledi.

İki şirketin belirttiği oranlar da Musk’ın tahminlerinden çok farklı. Mayıs ayında Musk, Twitter’da platformdaki sahte veya spam hesapların yüzde 20’den çok yüksek olabileceğini söylemişti. Tesla CEO’su fesih mektubunda da platformdaki botların Twitter’ın halka açıkladığı yüzde 5 tahmininden çılgınca yüksek olduğu için anlaşmadan çekildiğini söylemişti. Twitter da satın almayı tamamlamaya zorlamak için dava açmıştı.

BİLGİLERİ TWITTER’DAN SAKLAMIŞ

Twitter’ın avukatı, Musk’ın seçtiği firmaların elde ettikleri sonuçların Twitter’ın iddialarıyla çok uyumlu olduğunu söyledi:

“Bu analizlerin hiçbiri, Bay Musk’ın 8 Temmuz’da sunduğu fesih mektubunda dünyaya söylediklerini desteklemiyor.”

Ayrıca Twitter’ın avukatı, Musk’ın hukuk ekibini bu verileri saklamakla suçladı. Davanın ilk günlerinden beri aranmasına rağmen belgeleri salı günü itibarıyla görebildiklerini söyledi.

İki taraf arasında mahkeme dışı bir anlaşma olabileceğine dair spekülasyonlar devam ederken, davanın 17 Ekim’de başlayacak beş günlük bir duruşma olması planlanıyor.