Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu Çalışma Bakanlığı Önünde Eylem Gerçekleştirecek

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, 6 Temmuz 2023 Perşembe (yarın), saat 13.00’da Çalışma Bakanlığı önünde müzikli protesto, basın açıklaması ve eylem gerçekleştirecek.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun hala asgari ücretin artırılması adına hiçbir girişim yapmadığını hatta toplanmadığını, zamlar ve hayat pahalılığına karşı emekçilerin yaşam koşullarının he geçen gün daha da katlanılmaz hale geldiği belirtildi. Bu durumu protesto etmek adına Bağımsızlık Yolu’nun Çalışma Bakanlığı önünde protesto eylemi gerçekleştireceği açıklandı.

Hatırlanacağı üzere Bağımsızlık Yolu, özel sektör emekçilerinin kaderlerinin, temsil dahi edilmedikleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerinin iki dudağı arasından çıkacak karara bırakılmayarak, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesini öneriyor.