  • BIST 101.646
  • Altın 222,217
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler

»
Bilecik'te Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 40 yılını geçirdikten sonra meslek hayatını emeklilik kararıyla tamamlayan muhasebe ve finansman öğretmeni Erdoğan Aytan, öğrencileri tarafından unutulmaz bir şaka ile uğurlandı.
Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler

Türkiye'de Bilecik'te Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 40 yılını geçirdikten sonra meslek hayatını emeklilik kararıyla tamamlayan muhasebe ve finansman öğretmeni Erdoğan Aytan, öğrencileri tarafından unutulmaz bir şaka ile uğurlandı. Emeklilik dilekçesini vermek üzere binaya girdiği sırada planını uygulamaya geçiren öğrenciler, öğretmenlerinden 'malzeme alacaklarını' söyleyerek arabanın anahtarını istedi. Ardından otoparkta bakın neler yaşandı...

Okulun 12/A sınıfı öğrencileri, aracın ön camı ve kaputuna, öğretmenleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini yazdıkları kağıtlar yapıştırdı. Sonrasındaysa otomobili streç filmle kapladı. Bir süre içeride bekleyen Aytan, dışarı çıktığında aracının streç filmle sarıldığını gördü. Yapılan sürpriz karşısında duygulanan emekli öğretmen, öğrenciler tarafından omuzlara alınarak uğurlandı.

Öğrencileriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Erdoğan Aytan, okulda 1979 yılının mart ayında göreve başladığını söyledi.

O tarihten bu yana pek çok müdür değiştiğini, yüzlerce öğretmen arkadaşıyla çalıştığını belirten Aytan, "Ben hep demirbaş kaldım. Benim de 40 yılım bu okulda geçti." dedi.

Öğrencilerinin, otomobilinin anahtarını isteyince bir şeyler hissettiğini ama anlam veremediğini vurgulayan Aytan, şöyle devam etti:

"Bana illa 'Dışarı çıkmayacaksın' dediler. Bir süre sonra çıkınca çok şaşırdım. Hepsini çocuğum gibi seviyorum. Arabamın üstüne yazdıkları yazıların hepsini daha okuyamadım. Bundan sonra artık ikinci baharımızı, emekliliğimizi yaşayacağız. Ben zaten hayatla barışık bir insanım. Bu yaşıma bakmayın, çocuklarla arkadaş gibiyim. Onlar benim hem çocuğum hem kardeşim, her şeyim." diye konuştu.

640xauto-(2)-005.jpg640xauto-015.jpg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BDDK, Türkiye'deki milyoner sayısını açıkladı13 Şubat 2019 Çarşamba 18:08
  • İstanbul'da; Banka müdürü vuruldu: Fail, borçlu müşteri olabilir13 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
  • İstanbul, olası bir depremden nasıl etkilenecek?13 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
  • Açlık grevinin 98. günündeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı13 Şubat 2019 Çarşamba 17:12
  • TV sunucusu: Erdoğan patlıcanı ellerine verdi (video)13 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
  • Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler13 Şubat 2019 Çarşamba 16:58
  • "Ateistler sizi düşünmeye sevk eder, siz de ateist olursunuz"13 Şubat 2019 Çarşamba 13:17
  • FETÖ'den yargılanan eski futbolcu Tütüneker beraat etti13 Şubat 2019 Çarşamba 11:45
  • FETÖ soruşturmasında yeni gelişme: Emre Belözoğlu'nun banka hesapları incelemeye alındı13 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
  • "Türkiye tercih yapsın"13 Şubat 2019 Çarşamba 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti