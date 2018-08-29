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Emniyet müdürü, makam odasında intihar etti

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Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü olan 1.Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makam odasında intihar etti.
Emniyet müdürü, makam odasında intihar etti

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olan Cihan Alagöz bugün makam odasında tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Evli 2 çocuk babası Cihan Alagaöz'ün intihar haberi emniyet camiasında üzüntüyle karşılandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde karakol amirliği ve şube müdürlüğü görevinden bulunduktan sonra Trabzon Polis Okuluna tayin olan ve burada polis okulu müdürlüğü görevine kadar yükselen Cihan Alagöz, 2015 yılında Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olmuştu.

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