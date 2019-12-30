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En fazla yağış metrekareye 71 kilogram ile...

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Ülke genelinde bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 71 kilogram ile Gazimağusa’da kaydedildi.
En fazla yağış metrekareye 71 kilogram ile...

Ülke genelinde bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 71 kilogram ile Gazimağusa’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin  yağış raporuna göre diğer bölgelerde kaydedilen yağış miktarı ise şöyle:

“Sipahi 58 kg/m², Ziyamet 52 kg/m², Mehmetçik 42 kg/m², Yenierenköy 36 kg/m², Dipkarpaz, Beyarmudu 29 kg/m², Zaferburnu, Tatlısu 26 kg/m², Geçitkale ,İskele, Kantara 25 kg/m², Akdoğan 23 kg/m², Dörtyol 19  kg/m²”

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