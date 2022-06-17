  • BIST 2.533,33
  • Altın 1023.794
  • Dolar 17.3139
  • Euro 18.1792
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

En uzun gündüz ne zaman? 21 Haziran en uzun gün ne oluyor?

» »
Yaz gündönümünde; Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır ve günler kısalmaya, güney yarımkürede en kısa gündüz yaşanır ve günler uzamaya başlar. Türkiye'nin de yer aldığı Kuzey Yarım Küre’de 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanacak.
En uzun gündüz ne zaman? 21 Haziran en uzun gün ne oluyor?

Yılın en uzun gündüz, en kısa gecesinin yaşandığı tarih için sayılı günler kaldı. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak. Kuzey Yarım Kürede Yaz Gün Dönümü olarak kabul edilen en uzun gün ne zaman? En uzun gün olan yaz gündönümü ne anlama geliyor?

EN UZUN GÜN NE ZAMAN?

21 Haziran tarihinde yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesi yaşanır. Bu tarihten itibaren geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlar. Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi, Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlangıcıdır.

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Güneş ışınları Kuzey Yarımküre’ye en dik, Güney Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

Dünya’nın en sıcak yerleri, üzerinden Yengeç Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımlarıdır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü), Güney Yarımküre’de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar.

Aydınlanma çizgisinin sınırları kutup dairelerinden geçer. Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gündüz, Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreyle gece yaşanır.

Kuzey Kutup Kuşağı aydınlık, Güney Kutup Kuşağı karanlık daire içindedir.

Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzar. Bu nedenle, ülkemizde en uzun gündüz Sinop’ta, en kısa gündüz Hatay’da yaşanır.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Yengeç Dönencesi’dir.

Öğlen saat 12.00’de Yengeç Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

21 HAZİRAN'DA KUZEY YARIM KÜRE

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 90°lik açı ile düşer.

Yaz mevsiminin başlangıcıdır.

En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.

Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.

Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.

Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

21 HAZİRAN'DA GÜNEY YARIM KÜRE

Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile düşer.

Kış mevsiminin başlangıcıdır.

En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur.

Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer.

Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar.

Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barbie’nin ilk ‘kanlı canlı’ sinema filminde Ken’i canlandıracak Ryan Gosling’in fotoğrafı paylaşıldı16 Haziran 2022 Perşembe 14:02
  • Amber Heard: Johnny Depp'i hala seviyorum16 Haziran 2022 Perşembe 11:08
  • Sürekli yorgun musunuz? İşte değiştirmeniz gereken 9 alışkanlık…15 Haziran 2022 Çarşamba 20:46
  • Otomobilde 90 km hız ve yakıt iddiası doğru mu şehir efsanesi mi?14 Haziran 2022 Salı 17:14
  • Araştırma: Üç yaşına kadar akranlarıyla geçinmeyi öğrenen çocuklar, ilkokula ruh sağlığı avantajıyla başlıyor14 Haziran 2022 Salı 16:26
  • Amber Heard: Jüriyi suçlamıyorum, Johnny Depp harika bir oyuncu14 Haziran 2022 Salı 13:32
  • Nesli tükendiği düşünülen kaplumbağa 100 yıl sonra ortaya çıktı12 Haziran 2022 Pazar 21:54
  • Daha fazla cilt enfeksiyonu, daha az kalp hastalığı: Uzun boy sağlığı nasıl etkiliyor12 Haziran 2022 Pazar 21:01
  • Araştırma: Koroner kalp hastalığında günde bir bardak pancar suyu faydalı olabilir12 Haziran 2022 Pazar 16:11
  • 2000 yıllık mermer tabletten askeri eğitim alan öğrencilerin listesi çıktı12 Haziran 2022 Pazar 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti