Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Sriwijaya Air'e ait bir yolcu uçağı, kalkışından kısa süre sonra radardan kayboldu. AA, uçağın denize düştüğü açıklandığını duyurdu.

Uçak, Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan, Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere hareket etmişti. 56'sı yolcu 62 kişi taşıyan uçağın modeli Boeing B737-500.

Flightradar24'ün verilerine göre, kalkıştan sonra 10 bin feet'e (Yaklaşık 3 bin metre) çıkan uçak 250 feet'e kadar düştü. Olayın ardından veri akışının kesildiği ifade edildi.

Bir hükümet yetkilisi, Kompas TV'ye, açıklamasında arama çalışmalarında dalgıçların enkaz parçaları bulduğunu söyledi.

CNN Indonesia'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi ise "Suda kablolar, kot pantolon parçası ve metal parçalar bulduk" dedi. Xinhua haber ajansı ayrıca cansız bedenlerin de bulunduğunu bildirdi.

​Başarnas arama kurtarma ajansı, bulguların uçağa ait olduğunun henüz teyit edilmediğini açıkladı.

2018'in sonlarında, Endonezya havayolu şirketi Lion Air'e ait Boeing 737 MAX tipi bir uçak, Jakarta açıklarında düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.