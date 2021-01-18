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Endonezya'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 81'e Ulaştı

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 Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e çıktığı bildirildi.
Endonezya'daki Depremde Ölenlerin Sayısı 81'e Ulaştı

 Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan yazılı açıklamada, edinilen son bilgiye göre, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla Mamuju'da 70 ve Majene'de 11 olmak üzere şu ana kadar depremde 81 kişinin öldüğü ifade edildi.

Bölgede, arasında kamu binalarının da olduğu bin 200’e yakın yapının hasar gördüğü belirtilen açıklamada, çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, dün, depremde ağır yaralanan 253 kişinin tedavisinin bölgedeki hastanelerde sürdüğünü ve güvenli alanlara tahliye edilenlerin sayısının da yaklaşık 28 bin olduğunu bildirmişti.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 15 Ocak'ta yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.

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